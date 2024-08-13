Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8597 маната, курс рубля упал на 2,6% - до 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8597 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1211 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3093 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0932 100 Вон Республики Корея 0,1241 1 Чешская крона 0,0738 100 Чилийских песо 0,1821 1 Китайский юань 0,2368 1 Датская крона 0,2492 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,1725 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1617 1 Швейцарский франк 1,9602 1 Израильский шекель 0,4492 1 Канадский доллар 1,2375 1 Кувейтский динар 5,5514 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3820 1 Мексиканское песо 0,0894 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,0345 1 Норвежская крона 0,1574 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4319 1 Сингапурский доллар 1,2846 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2680 1 Турецкая лира 0,0507 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1509 1 Новозеландский доллар 1,0259 Золото (1 унция) 4185,5020 Серебро (1 унция) 47,1327 Платина (1 унция) 1593,6990 Палладиум (1 унция) 1564,0850 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.08.2024)