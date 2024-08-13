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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 августа 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8597 маната, курс рубля упал на 2,6% - до 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8597

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1211

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3093

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0932

100 Вон Республики Корея

0,1241

1 Чешская крона

0,0738

100 Чилийских песо

0,1821

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2492

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1725

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,9602

1 Израильский шекель

0,4492

1 Канадский доллар

1,2375

1 Кувейтский динар

5,5514

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3820

1 Мексиканское песо

0,0894

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0345

1 Норвежская крона

0,1574

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4319

1 Сингапурский доллар

1,2846

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2680

1 Турецкая лира

0,0507

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1509

1 Новозеландский доллар

1,0259

Золото (1 унция)

4185,5020

Серебро (1 унция)

47,1327

Платина (1 унция)

1593,6990

Палладиум (1 унция)

1564,0850
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.08.2024)

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