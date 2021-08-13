Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9957, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9957
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2483
|
1 Аргентинское песо
|
0,0175
|
1 Белорусский рубль
|
0,6786
|
1 Бразильский реал
|
0,3236
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1150
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1455
|
1 Чешская крона
|
0,0786
|
100 Чилийских песо
|
0,2194
|
1 Китайский юань
|
0,2624
|
1 Датская крона
|
0,2684
|
1 Грузинский лари
|
0,5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3483
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1958
|
1 Швейцарский франк
|
1,8413
|
1 Израильский шекель
|
0,5272
|
1 Канадский доллар
|
1,3580
|
1 Кувейтский динар
|
5,6494
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4014
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0952
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1921
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4363
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2516
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4143
|
1 Турецкая лира
|
0,1982
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0636
|
100 Японских йен
|
1,5398
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1919
|
Золото (1 унция)
|
2984,1205
|
Серебро (1 унция)
|
39,5589
|
Платина (1 унция)
|
1737,4000
|
Палладий (1 унция)
|
4472,3090