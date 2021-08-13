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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 августа 2021 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9957, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9957

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2483

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6786

1 Бразильский реал

0,3236

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1150

100 Вон Республики Корея

0,1455

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2194

1 Китайский юань

0,2624

1 Датская крона

0,2684

1 Грузинский лари

0,5457

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3483

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1958

1 Швейцарский франк

1,8413

1 Израильский шекель

0,5272

1 Канадский доллар

1,3580

1 Кувейтский динар

5,6494

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4014

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0952

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1921

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4363

1 Сингапурский доллар

1,2516

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4143

1 Турецкая лира

0,1982

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0636

100 Японских йен

1,5398

1 Новозеландский доллар

1,1919

Золото (1 унция)

2984,1205

Серебро (1 унция)

39,5589

Платина (1 унция)

1737,4000

Палладий (1 унция)

4472,3090
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Версия на английском языке Currency exchange rates of Central Bank (13.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.08.2021)

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