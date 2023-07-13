О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 июля 2023 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 1% - до 1,894 маната, курс рубля снизился на 1,1% и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8940

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1578

1 Аргентинское песо

0,0064

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3527

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0938

100 Вон Республики Корея

0,1333

1 Чешская крона

0,0796

100 Чилийских песо

0,2094

1 Китайский юань

0,2371

1 Датская крона

0,2541

1 Грузинский лари

0,6587

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,2110

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1641

1 Швейцарский франк

1,9632

1 Израильский шекель

0,4678

1 Канадский доллар

1,2901

1 Кувейтский динар

5,5449

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3692

1 Мексиканское песо

0,1007

1 Молдавский лей

0,0935

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1682

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4267

1 Сингапурский доллар

1,2783

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2844

1 Турецкая лира

0,0650

1 Тайваньский доллар

0,0548

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2270

1 Новозеландский доллар

1,0762

Золото (1 унция)

3327,1975

Серебро (1 унция)

41,0274

Платина (1 унция)

1629,2120

Палладиум (1 унция)

2207,7815
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.07.2023)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.07.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.07.2023)
13 июля 2023 г. 09:16
Государственный инвестфонд Саудовской Аравии понес многомиллиардные убытки
Государственный инвестфонд Саудовской Аравии понес многомиллиардные убытки
12 июля 2023 г. 23:30
Автомобили МБА и ADIF выставляются на аукцион
Автомобили МБА и ADIF выставляются на аукцион
12 июля 2023 г. 18:43
Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество по перспективным проектам
ФотоАзербайджан и IFC обсудили сотрудничество по перспективным проектам
12 июля 2023 г. 18:10
KOBİA завершила прошлый год с прибылью
KOBİA завершила прошлый год с прибылью
12 июля 2023 г. 17:15
ЕК оштрафовала американскую Illumina на 432 млн евро
ЕК оштрафовала американскую Illumina на 432 млн евро
12 июля 2023 г. 17:11
В Азербайджане на аукцион выставляется имущество трех закрытых банков
В Азербайджане на аукцион выставляется имущество трех закрытых банков
12 июля 2023 г. 17:08
Чистая прибыль Azercell Telecom выросла на 6%
Чистая прибыль Azercell Telecom выросла на 6%
12 июля 2023 г. 16:32
Поступления по линии государственной налоговой службы выросли более чем на 41%
Поступления по линии государственной налоговой службы выросли более чем на 41%
12 июля 2023 г. 14:17
Фонд: Завершается подготовка к предоставлению госгарантий по корпоративным облигациям
Фонд: Завершается подготовка к предоставлению госгарантий по корпоративным облигациям
12 июля 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi