Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 1% - до 1,894 маната, курс рубля снизился на 1,1% и составил 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8940
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1578
|
1 Аргентинское песо
|
0,0064
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3527
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0938
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1333
|
1 Чешская крона
|
0,0796
|
100 Чилийских песо
|
0,2094
|
1 Китайский юань
|
0,2371
|
1 Датская крона
|
0,2541
|
1 Грузинский лари
|
0,6587
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2110
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1641
|
1 Швейцарский франк
|
1,9632
|
1 Израильский шекель
|
0,4678
|
1 Канадский доллар
|
1,2901
|
1 Кувейтский динар
|
5,5449
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3692
|
1 Мексиканское песо
|
0,1007
|
1 Молдавский лей
|
0,0935
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1682
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4267
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2783
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2844
|
1 Турецкая лира
|
0,0650
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0548
|
1 Таджикский сомони
|
0,1562
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2270
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0762
|
Золото (1 унция)
|
3327,1975
|
Серебро (1 унция)
|
41,0274
|
Платина (1 унция)
|
1629,2120
|
Палладиум (1 унция)
|
2207,7815