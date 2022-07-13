Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,18%, до 1,7060, курс рубля повысился на 3,33%, до 0,0279 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7060 1 Российский рубль 0,0279 1 Австралийский доллар 1,1513 1 Аргентинское песо 0,0133 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3126 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1000 100 Вон Республики Корея 0,1304 1 Чешская крона 0,0698 100 Чилийских песо 0,1673 1 Китайский юань 0,2528 1 Датская крона 0,2293 1 Грузинский лари 0,5935 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0231 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1608 1 Швейцарский франк 1,7310 1 Израильский шекель 0,4887 1 Канадский доллар 1,3063 1 Кувейтский динар 5,5195 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3834 1 Мексиканское песо 0,0815 1 Молдавский лей 0,0881 1 Египетский фунт 0,0900 1 Норвежская крона 0,1659 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3542 1 Сингапурский доллар 1,2086 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2265 1 Турецкая лира 0,0981 1 Тайваньский доллар 0,0569 1 Таджикский сомони 0,1616 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,2403 1 Новозеландский доллар 1,0422 Золото (1 унция) 2933,2820 Серебро (1 унция) 32,2091 Платина (1 унция) 1443,5635 Палладий (1 унция) 3456,6865 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram