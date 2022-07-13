Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,18%, до 1,7060, курс рубля повысился на 3,33%, до 0,0279 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7060
|
1 Российский рубль
|
0,0279
|
1 Австралийский доллар
|
1,1513
|
1 Аргентинское песо
|
0,0133
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3126
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1000
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1304
|
1 Чешская крона
|
0,0698
|
100 Чилийских песо
|
0,1673
|
1 Китайский юань
|
0,2528
|
1 Датская крона
|
0,2293
|
1 Грузинский лари
|
0,5935
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0231
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1608
|
1 Швейцарский франк
|
1,7310
|
1 Израильский шекель
|
0,4887
|
1 Канадский доллар
|
1,3063
|
1 Кувейтский динар
|
5,5195
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3834
|
1 Мексиканское песо
|
0,0815
|
1 Молдавский лей
|
0,0881
|
1 Египетский фунт
|
0,0900
|
1 Норвежская крона
|
0,1659
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3542
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2086
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2265
|
1 Турецкая лира
|
0,0981
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0569
|
1 Таджикский сомони
|
0,1616
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,2403
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0422
|
Золото (1 унция)
|
2933,2820
|
Серебро (1 унция)
|
32,2091
|
Платина (1 унция)
|
1443,5635
|
Палладий (1 унция)
|
3456,6865