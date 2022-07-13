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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 июля 2022 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,18%, до 1,7060, курс рубля повысился на 3,33%, до 0,0279 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7060

1 Российский рубль

0,0279

1 Австралийский доллар

1,1513

1 Аргентинское песо

0,0133

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3126

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1000

100 Вон Республики Корея

0,1304

1 Чешская крона

0,0698

100 Чилийских песо

0,1673

1 Китайский юань

0,2528

1 Датская крона

0,2293

1 Грузинский лари

0,5935

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0231

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1608

1 Швейцарский франк

1,7310

1 Израильский шекель

0,4887

1 Канадский доллар

1,3063

1 Кувейтский динар

5,5195

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3834

1 Мексиканское песо

0,0815

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0900

1 Норвежская крона

0,1659

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3542

1 Сингапурский доллар

1,2086

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2265

1 Турецкая лира

0,0981

1 Тайваньский доллар

0,0569

1 Таджикский сомони

0,1616

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,2403

1 Новозеландский доллар

1,0422

Золото (1 унция)

2933,2820

Серебро (1 унция)

32,2091

Платина (1 унция)

1443,5635

Палладий (1 унция)

3456,6865
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.07.2022)

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