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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 июля 2021 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сохранился на уровне 2,0176 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0176

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2738

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6609

1 Бразильский реал

0,3286

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1181

100 Вон Республики Корея

0,1486

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2285

1 Китайский юань

0,2629

1 Датская крона

0,2712

1 Грузинский лари

0,5421

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3626

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1982

1 Швейцарский франк

1,8588

1 Израильский шекель

0,5179

1 Канадский доллар

1,3651

1 Кувейтский динар

5,6512

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4058

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1957

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4431

1 Сингапурский доллар

1,2587

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4220

1 Турецкая лира

0,1969

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5402

1 Новозеландский доллар

1,1892

Золото (1 унция)

3077,0595

Серебро (1 унция)

44,6238

Платина (1 унция)

1908,8620

Палладий (1 унция)

4847,8390
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.07.2021)

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