Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сохранился на уровне 2,0176 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0176 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,2738 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6609 1 Бразильский реал 0,3286 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1181 100 Вон Республики Корея 0,1486 1 Чешская крона 0,0786 100 Чилийских песо 0,2285 1 Китайский юань 0,2629 1 Датская крона 0,2712 1 Грузинский лари 0,5421 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3626 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1982 1 Швейцарский франк 1,8588 1 Израильский шекель 0,5179 1 Канадский доллар 1,3651 1 Кувейтский динар 5,6512 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4058 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1957 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4431 1 Сингапурский доллар 1,2587 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4220 1 Турецкая лира 0,1969 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,5402 1 Новозеландский доллар 1,1892 Золото (1 унция) 3077,0595 Серебро (1 унция) 44,6238 Платина (1 унция) 1908,8620 Палладий (1 унция) 4847,8390 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.07.2021)