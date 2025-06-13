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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 июня 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9592 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,6%, до 2,1249 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9592

100 российских рублей

2,1249

1 австралийский доллар

1,0998

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

1,0041

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1239

1 чешская крона

0,0790

1 китайский юань

0,2366

1 датская крона

0,2627

1 грузинский лари

0,6235

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,3008

10 000 иранских риалов

0,0263

1 шведская крона

0,1786

1 швейцарский франк

2,0995

1 израильский шекель

0,4652

1 канадский доллар

1,2454

1 кувейтский динар

5,5567

100 казахстанских тенге

0,3322

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4862

1 молдавский лей

0,0992

1 норвежская крона

0,1700

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,6013

1 польский злотый

0,4586

1 румынский лей

0,3899

1 сербский динар

0,0167

1 сингапурский доллар

1,3241

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3262

1 Турецкая лира

0,0431

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1833

1 Новозеландский доллар

1,0213

Золото

5822,9845

Серебро

61,5615

Платина

2180,4455

Палладий

1791,7575
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.06.2025)

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