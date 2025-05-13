Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1%, до 1,9896 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,85% - до 2,0988 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9087
|
100 российских рублей
|
2,0606
|
1 австралийский доллар
|
1,0900
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 болгарский лев
|
0,9661
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1202
|
1 чешская крона
|
0,0756
|
1 китайский юань
|
0,2364
|
1 датская крона
|
0,2533
|
1 грузинский лари
|
0,6191
|
1 гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,2441
|
10 000 иранских риалов
|
0,0300
|
1 шведская крона
|
0,1735
|
1 швейцарский франк
|
2,0166
|
1 израильский шекель
|
0,4763
|
1 канадский доллар
|
1,2176
|
1 кувейтский динар
|
5,5309
|
100 казахстанских тенге
|
0,3317
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4666
|
1 молдавский лей
|
0,0988
|
1 норвежская крона
|
0,1630
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6038
|
1 польский злотый
|
0,4456
|
1 румынский лей
|
0,3702
|
1 сербский динар
|
0,0161
|
1 сингапурский доллар
|
1,3043
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2812
|
1 Турецкая лира
|
0,0438
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1508
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0012
|
Золото
|
5527,8560
|
Серебро
|
56,1853
|
Платина
|
1682,3880
|
Палладий
|
1616,6830