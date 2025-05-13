О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 мая 2025 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1%, до 1,9896 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,85% - до 2,0988 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9087

100 российских рублей

2,0606

1 австралийский доллар

1,0900

1 белорусский рубль

0,5543

1 болгарский лев

0,9661

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1202

1 чешская крона

0,0756

1 китайский юань

0,2364

1 датская крона

0,2533

1 грузинский лари

0,6191

1 гонконгский доллар

0,2181

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,2441

10 000 иранских риалов

0,0300

1 шведская крона

0,1735

1 швейцарский франк

2,0166

1 израильский шекель

0,4763

1 канадский доллар

1,2176

1 кувейтский динар

5,5309

100 казахстанских тенге

0,3317

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4666

1 молдавский лей

0,0988

1 норвежская крона

0,1630

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6038

1 польский злотый

0,4456

1 румынский лей

0,3702

1 сербский динар

0,0161

1 сингапурский доллар

1,3043

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2812

1 Турецкая лира

0,0438

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1508

1 Новозеландский доллар

1,0012

Золото

5527,8560

Серебро

56,1853

Платина

1682,3880

Палладий

1616,6830
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.05.2025)

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20
Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi