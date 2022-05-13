Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,2% - до 1,7674, курс рубля вырос на 2,4% - до 0,0261 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7674 1 Российский рубль 0,0261 1 Австралийский доллар 1,1709 1 Аргентинское песо 0,0145 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3311 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1062 100 Вон Республики Корея 0,1326 1 Чешская крона 0,0709 100 Чилийских песо 0,1971 1 Китайский юань 0, 2502 1 Датская крона 0,2375 1 Грузинский лари 0,5631 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0220 1 Британский фунт стерлингов 2,0778 100 Индонезийских рупий 0, 0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1680 1 Швейцарский франк 1,6960 1 Израильский шекель 0,4947 1 Канадский доллар 1,3081 1 Кувейтский динар 5,5365 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3870 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0900 1 Египетский фунт 0,0928 1 Норвежская крона 0,1729 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3792 1 Сингапурский доллар 1,2189 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2660 1 Турецкая лира 0,1103 1 Тайваньский доллар 0,0570 1 Таджикский сомони 0,1362 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3187 1 Новозеландский доллар 1,0635 Золото (1 унция) 3104,8800 Серебро (1 унция) 35,4051 Платина (1 унция) 1631,4560 Палладий (1 унция) 3319,0120 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.05.2022)