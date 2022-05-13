Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,2% - до 1,7674, курс рубля вырос на 2,4% - до 0,0261 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7674
|
1 Российский рубль
|
0,0261
|
1 Австралийский доллар
|
1,1709
|
1 Аргентинское песо
|
0,0145
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3311
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1062
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1326
|
1 Чешская крона
|
0,0709
|
100 Чилийских песо
|
0,1971
|
1 Китайский юань
|
0, 2502
|
1 Датская крона
|
0,2375
|
1 Грузинский лари
|
0,5631
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0220
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0778
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1680
|
1 Швейцарский франк
|
1,6960
|
1 Израильский шекель
|
0,4947
|
1 Канадский доллар
|
1,3081
|
1 Кувейтский динар
|
5,5365
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3870
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0900
|
1 Египетский фунт
|
0,0928
|
1 Норвежская крона
|
0,1729
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3792
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2189
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2660
|
1 Турецкая лира
|
0,1103
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0570
|
1 Таджикский сомони
|
0,1362
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,3187
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0635
|
Золото (1 унция)
|
3104,8800
|
Серебро (1 унция)
|
35,4051
|
Платина (1 унция)
|
1631,4560
|
Палладий (1 унция)
|
3319,0120