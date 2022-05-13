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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 мая 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,2% - до 1,7674, курс рубля вырос на 2,4% - до 0,0261 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7674

1 Российский рубль

0,0261

1 Австралийский доллар

1,1709

1 Аргентинское песо

0,0145

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3311

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1062

100 Вон Республики Корея

0,1326

1 Чешская крона

0,0709

100 Чилийских песо

0,1971

1 Китайский юань

0, 2502

1 Датская крона

0,2375

1 Грузинский лари

0,5631

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0220

1 Британский фунт стерлингов

2,0778

100 Индонезийских рупий

0, 0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1680

1 Швейцарский франк

1,6960

1 Израильский шекель

0,4947

1 Канадский доллар

1,3081

1 Кувейтский динар

5,5365

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3870

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0900

1 Египетский фунт

0,0928

1 Норвежская крона

0,1729

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3792

1 Сингапурский доллар

1,2189

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2660

1 Турецкая лира

0,1103

1 Тайваньский доллар

0,0570

1 Таджикский сомони

0,1362

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,3187

1 Новозеландский доллар

1,0635

Золото (1 унция)

3104,8800

Серебро (1 унция)

35,4051

Платина (1 унция)

1631,4560

Палладий (1 унция)

3319,0120
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.05.2022)

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