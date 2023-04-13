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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6%, составив 1,8681 маната, курс рубля сократился на 0,5% до 0,0207 маната.
Финансы
13 апреля 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6%, составив 1,8681 маната, курс рубля сократился на 0,5% до 0,0207 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8681

1 Российский рубль

0,0207

1 Австралийский доллар

1,1406

1 Аргентинское песо

0,0079

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3456

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0924

100 Вон Республики Корея

0,1295

1 Чешская крона

0,0801

100 Чилийских песо

0,2116

1 Китайский юань

0,2473

1 Датская крона

0,2507

1 Грузинский лари

0,6737

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1230

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1644

1 Швейцарский франк

1,8951

1 Израильский шекель

0,4637

1 Канадский доллар

1,2659

1 Кувейтский динар

5,5508

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3861

1 Мексиканское песо

0,0942

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1629

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4015

1 Сингапурский доллар

1,2812

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2901

1 Турецкая лира

0,0880

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2757

1 Новозеландский доллар

1,0566

Золото (1 унция)

3431,4585

Серебро (1 унция)

43,3129

Платина (1 унция)

1734,2210

Палладий (1 унция)

2489,2335
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.04.2023)

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