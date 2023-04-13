Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6%, составив 1,8681 маната, курс рубля сократился на 0,5% до 0,0207 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8681
|
1 Российский рубль
|
0,0207
|
1 Австралийский доллар
|
1,1406
|
1 Аргентинское песо
|
0,0079
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3456
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0924
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1295
|
1 Чешская крона
|
0,0801
|
100 Чилийских песо
|
0,2116
|
1 Китайский юань
|
0,2473
|
1 Датская крона
|
0,2507
|
1 Грузинский лари
|
0,6737
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1230
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1644
|
1 Швейцарский франк
|
1,8951
|
1 Израильский шекель
|
0,4637
|
1 Канадский доллар
|
1,2659
|
1 Кувейтский динар
|
5,5508
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3861
|
1 Мексиканское песо
|
0,0942
|
1 Молдавский лей
|
0,0939
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1629
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4015
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2812
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2901
|
1 Турецкая лира
|
0,0880
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0557
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2757
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0566
|
Золото (1 унция)
|
3431,4585
|
Серебро (1 унция)
|
43,3129
|
Платина (1 унция)
|
1734,2210
|
Палладий (1 унция)
|
2489,2335