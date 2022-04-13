Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/61c97b74-7e44-3049-9f72-ab0f8d3d299e.jpg https://static.report.az/photo/61c97b74-7e44-3049-9f72-ab0f8d3d299e.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8417, курс рубля вырос на 2,93% - до 0,0199 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8417 1 Российский рубль 0,0199 1 Австралийский доллар 1,2662 1 Аргентинское песо 0,0151 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3636 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1173 100 Вон Республики Корея 0,1385 1 Чешская крона 0,0753 100 Чилийских песо 0,2110 1 Китайский юань 0,2670 1 Датская крона 0,2476 1 Грузинский лари 0,5511 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2106 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1787 1 Швейцарский франк 1,8226 1 Израильский шекель 0,5298 1 Канадский доллар 1,3463 1 Кувейтский динар 5,5737 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4020 1 Мексиканское песо 0,0860 1 Молдавский лей 0,0922 1 Египетский фунт 0,0919 1 Норвежская крона 0,1938 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3970 1 Сингапурский доллар 1,2465 1 Саудовский риал 0,4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3271 1 Турецкая лира 0,1166 1 Тайваньский доллар 0,0586 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0576 100 Японских йен 1,3534 1 Новозеландский доллар 1,1591 Золото (1 унция) 3345,4215 Серебро (1 унция) 43,2905 Платина (1 унция) 1658,7750 Палладий (1 унция) 4073,3020 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.04.2022)