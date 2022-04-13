Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8417, курс рубля вырос на 2,93% - до 0,0199 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8417
|
1 Российский рубль
|
0,0199
|
1 Австралийский доллар
|
1,2662
|
1 Аргентинское песо
|
0,0151
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3636
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1173
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1385
|
1 Чешская крона
|
0,0753
|
100 Чилийских песо
|
0,2110
|
1 Китайский юань
|
0,2670
|
1 Датская крона
|
0,2476
|
1 Грузинский лари
|
0,5511
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2106
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1787
|
1 Швейцарский франк
|
1,8226
|
1 Израильский шекель
|
0,5298
|
1 Канадский доллар
|
1,3463
|
1 Кувейтский динар
|
5,5737
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4020
|
1 Мексиканское песо
|
0,0860
|
1 Молдавский лей
|
0,0922
|
1 Египетский фунт
|
0,0919
|
1 Норвежская крона
|
0,1938
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3970
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2465
|
1 Саудовский риал
|
0,4534
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3271
|
1 Турецкая лира
|
0,1166
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0586
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,3534
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1591
|
Золото (1 унция)
|
3345,4215
|
Серебро (1 унция)
|
43,2905
|
Платина (1 унция)
|
1658,7750
|
Палладий (1 унция)
|
4073,3020