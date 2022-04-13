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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 апреля 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8417, курс рубля вырос на 2,93% - до 0,0199 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8417

1 Российский рубль

0,0199

1 Австралийский доллар

1,2662

1 Аргентинское песо

0,0151

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3636

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1173

100 Вон Республики Корея

0,1385

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,2110

1 Китайский юань

0,2670

1 Датская крона

0,2476

1 Грузинский лари

0,5511

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2106

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1787

1 Швейцарский франк

1,8226

1 Израильский шекель

0,5298

1 Канадский доллар

1,3463

1 Кувейтский динар

5,5737

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4020

1 Мексиканское песо

0,0860

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,0919

1 Норвежская крона

0,1938

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3970

1 Сингапурский доллар

1,2465

1 Саудовский риал

0,4534

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3271

1 Турецкая лира

0,1166

1 Тайваньский доллар

0,0586

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,3534

1 Новозеландский доллар

1,1591

Золото (1 унция)

3345,4215

Серебро (1 унция)

43,2905

Платина (1 унция)

1658,7750

Палладий (1 унция)

4073,3020
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.04.2022)

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