Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,18%, составив 1,8223 маната, курс рубля снизился на 0,45% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8223
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,1330
|
1 Аргентинское песо
|
0,0085
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3260
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0934
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1306
|
1 Чешская крона
|
0,0772
|
100 Чилийских песо
|
0,2134
|
1 Китайский юань
|
0,2470
|
1 Датская крона
|
0,2448
|
1 Грузинский лари
|
0,6573
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0601
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1603
|
1 Швейцарский франк
|
1,8539
|
1 Израильский шекель
|
0,4717
|
1 Канадский доллар
|
1,2383
|
1 Кувейтский динар
|
5,5420
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3793
|
1 Мексиканское песо
|
0,0929
|
1 Молдавский лей
|
0,0906
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1617
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3902
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2644
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2562
|
1 Турецкая лира
|
0,0896
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0556
|
1 Таджикский сомони
|
0,1575
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2680
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0536
|
Золото (1 унция)
|
3197,3345
|
Серебро (1 унция)
|
35,2905
|
Платина (1 унция)
|
1647,9970
|
Палладий (1 унция)
|
2411,9260