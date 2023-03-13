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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 марта 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,18%, составив 1,8223 маната, курс рубля снизился на 0,45% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8223

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,1330

1 Аргентинское песо

0,0085

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3260

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0934

100 Вон Республики Корея

0,1306

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,2134

1 Китайский юань

0,2470

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,6573

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0601

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1603

1 Швейцарский франк

1,8539

1 Израильский шекель

0,4717

1 Канадский доллар

1,2383

1 Кувейтский динар

5,5420

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3793

1 Мексиканское песо

0,0929

1 Молдавский лей

0,0906

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1617

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3902

1 Сингапурский доллар

1,2644

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2562

1 Турецкая лира

0,0896

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1575

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2680

1 Новозеландский доллар

1,0536

Золото (1 унция)

3197,3345

Серебро (1 унция)

35,2905

Платина (1 унция)

1647,9970

Палладий (1 унция)

2411,9260
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2023)

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