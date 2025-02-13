Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,77% - до 1,7740 маната, курс 100 российских рублей вырос на 2,66% - до 1,8085 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7740 100 российских рублей 1,8085 1 австралийский доллар 1,0702 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,9066 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1174 1 чешская крона 0,0708 1 китайский юань 0,2333 1 датская крона 0,2378 1 грузинский лари 0,6044 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1232 10 000 иранских риалов 0,0254 1 шведская крона 0,1572 1 швейцарский франк 1,8656 1 израильский шекель 0,4745 1 канадский доллар 1,1919 1 кувейтский динар 5,5060 100 казахстанских тенге 0,3372 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4417 1 молдавский лей 0,0907 1 норвежская крона 0,1515 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6091 1 польский злотый 0,4267 1 румынский лей 0,3564 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2604 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2178 1 Турецкая лира 0,0471 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,1013 1 Новозеландский доллар 0,9618 Золото 4961,6370 Серебро 54,9772 Платина 1698,2065 Палладий 1685,9835 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.02.2025)