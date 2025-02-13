Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,77% - до 1,7740 маната, курс 100 российских рублей вырос на 2,66% - до 1,8085 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7740
|
100 российских рублей
|
1,8085
|
1 австралийский доллар
|
1,0702
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,9066
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1174
|
1 чешская крона
|
0,0708
|
1 китайский юань
|
0,2333
|
1 датская крона
|
0,2378
|
1 грузинский лари
|
0,6044
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1232
|
10 000 иранских риалов
|
0,0254
|
1 шведская крона
|
0,1572
|
1 швейцарский франк
|
1,8656
|
1 израильский шекель
|
0,4745
|
1 канадский доллар
|
1,1919
|
1 кувейтский динар
|
5,5060
|
100 казахстанских тенге
|
0,3372
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4417
|
1 молдавский лей
|
0,0907
|
1 норвежская крона
|
0,1515
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6091
|
1 польский злотый
|
0,4267
|
1 румынский лей
|
0,3564
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2604
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2178
|
1 Турецкая лира
|
0,0471
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,1013
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9618
|
Золото
|
4961,6370
|
Серебро
|
54,9772
|
Платина
|
1698,2065
|
Палладий
|
1685,9835