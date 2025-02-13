О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 февраля 2025 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,77% - до 1,7740 маната, курс 100 российских рублей вырос на 2,66% - до 1,8085 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7740

100 российских рублей

1,8085

1 австралийский доллар

1,0702

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,9066

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1174

1 чешская крона

0,0708

1 китайский юань

0,2333

1 датская крона

0,2378

1 грузинский лари

0,6044

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1232

10 000 иранских риалов

0,0254

1 шведская крона

0,1572

1 швейцарский франк

1,8656

1 израильский шекель

0,4745

1 канадский доллар

1,1919

1 кувейтский динар

5,5060

100 казахстанских тенге

0,3372

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4417

1 молдавский лей

0,0907

1 норвежская крона

0,1515

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6091

1 польский злотый

0,4267

1 румынский лей

0,3564

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2604

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2178

1 Турецкая лира

0,0471

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,1013

1 Новозеландский доллар

0,9618

Золото

4961,6370

Серебро

54,9772

Платина

1698,2065

Палладий

1685,9835
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.02.2025)

Другие новости из категории

ЦБА утвердил новые правила управления операционными рисками в банках
ЦБА утвердил новые правила управления операционными рисками в банках
13 февраля 2025 г. 10:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2025)
13 февраля 2025 г. 09:21
Банки Узбекистана значительно нарастили закупку валюты у населения
Банки Узбекистана значительно нарастили закупку валюты у населения
13 февраля 2025 г. 08:47
Шота Берекиашвили: Азербайджан активно инвестирует в Грузию
Шота Берекиашвили: Азербайджан активно инвестирует в Грузию
12 февраля 2025 г. 19:27
Азербайджан выплатил более 2,5 млн манатов по системе Зеленая карта
Азербайджан выплатил более 2,5 млн манатов по системе "Зеленая карта"
12 февраля 2025 г. 17:36
В Азербайджане увеличились сборы по обязательным социальным платежам
В Азербайджане увеличились сборы по обязательным социальным платежам
12 февраля 2025 г. 16:13
ЦБА выдал обязательное предписание PashaPay
ЦБА выдал обязательное предписание PashaPay
12 февраля 2025 г. 15:47
Siemens Energy собрала рекордный портфель заказов на €131 млрд
Siemens Energy собрала рекордный портфель заказов на €131 млрд
12 февраля 2025 г. 15:32
Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть
Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть
12 февраля 2025 г. 14:11
В Баку представят механизмы финансирования Тюркского инвестиционного фонда
В Баку представят механизмы финансирования Тюркского инвестиционного фонда
12 февраля 2025 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi