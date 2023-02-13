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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, составив 1,8131 маната, курс рубля на 0,86% - до 0,0231 маната.
Финансы
13 февраля 2023 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, составив 1,8131 маната, курс рубля на 0,86% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8131

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,1741

1 Аргентинское песо

0,0089

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3260

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0946

100 Вон Республики Корея

0,1331

1 Чешская крона

0,0764

100 Чилийских песо

0,2132

1 Китайский юань

0,2488

1 Датская крона

0,2434

1 Грузинский лари

0,6388

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0475

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,8365

1 Израильский шекель

0,4811

1 Канадский доллар

1,2709

1 Кувейтский динар

5,5546

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3898

1 Мексиканское песо

0,0910

1 Молдавский лей

0,0906

1 Египетский фунт

0,0557

1 Норвежская крона

0,1670

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3792

1 Сингапурский доллар

1,2755

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2778

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0562

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2863

1 Новозеландский доллар

1,0716

Золото (1 унция)

3158,9145

Серебро (1 унция)

37,0926

Платина (1 унция)

1604,6215

Палладий (1 унция)

2639,4200
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.02.2023)

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