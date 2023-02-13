Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, составив 1,8131 маната, курс рубля на 0,86% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8131
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,1741
|
1 Аргентинское песо
|
0,0089
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3260
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0946
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1331
|
1 Чешская крона
|
0,0764
|
100 Чилийских песо
|
0,2132
|
1 Китайский юань
|
0,2488
|
1 Датская крона
|
0,2434
|
1 Грузинский лари
|
0,6388
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0475
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1622
|
1 Швейцарский франк
|
1,8365
|
1 Израильский шекель
|
0,4811
|
1 Канадский доллар
|
1,2709
|
1 Кувейтский динар
|
5,5546
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3898
|
1 Мексиканское песо
|
0,0910
|
1 Молдавский лей
|
0,0906
|
1 Египетский фунт
|
0,0557
|
1 Норвежская крона
|
0,1670
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3792
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2755
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2778
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0562
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2863
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0716
|
Золото (1 унция)
|
3158,9145
|
Серебро (1 унция)
|
37,0926
|
Платина (1 унция)
|
1604,6215
|
Палладий (1 унция)
|
2639,4200