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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,9452, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0228 маната
Финансы
13 января 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,9452, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9452

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,2392

1 Аргентинское песо

0,0164

1 Белорусский рубль

0,6622

1 Бразильский реал

0,3079

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1110

100 Вон Республики Корея

0,1431

1 Чешская крона

0,0799

100 Чилийских песо

0,2064

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2614

1 Грузинский лари

0,5512

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3315

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1900

1 Швейцарский франк

1,8588

1 Израильский шекель

0, 5459

1 Канадский доллар

1,3604

1 Кувейтский динар

5,6249

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4067

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1962

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4297

1 Сингапурский доллар

1,2628

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3832

1 Турецкая лира

0,1273

1 Тайваньский доллар

0,065

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0612

100 Японских йен

1,4839

1 Новозеландский доллар

1,1663

Золото (1 унция)

3104,1830

Серебро (1 унция)

39,4078

Платина (1 унция)

1667,7085

Палладий (1 унция)

3248,1220
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2022)

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