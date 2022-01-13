Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,9452, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0228 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,9452, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0228 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9452 1 Российский рубль 0,0228 1 Австралийский доллар 1,2392 1 Аргентинское песо 0,0164 1 Белорусский рубль 0,6622 1 Бразильский реал 0,3079 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1110 100 Вон Республики Корея 0,1431 1 Чешская крона 0,0799 100 Чилийских песо 0,2064 1 Китайский юань 0, 2672 1 Датская крона 0,2614 1 Грузинский лари 0,5512 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3315 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1900 1 Швейцарский франк 1,8588 1 Израильский шекель 0, 5459 1 Канадский доллар 1,3604 1 Кувейтский динар 5,6249 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4067 1 Мексиканское песо 0,0834 1 Молдавский лей 0,0943 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1962 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4297 1 Сингапурский доллар 1,2628 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3832 1 Турецкая лира 0,1273 1 Тайваньский доллар 0,065 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0612 100 Японских йен 1,4839 1 Новозеландский доллар 1,1663 Золото (1 унция) 3104,1830 Серебро (1 унция) 39,4078 Платина (1 унция) 1667,7085 Палладий (1 унция) 3248,1220 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.01.2022)