Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/2fb4c7ba-d98b-38fa-8ebf-a48812ca78fb.jpg https://static.report.az/photo/2fb4c7ba-d98b-38fa-8ebf-a48812ca78fb.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8072 маната, курс рубля увеличился на 3% - до 0,0174 маната. Валюта Курсы 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8072 1 Российский рубль 0,0174 1 Австралийский доллар 1,0918 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3366 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0904 100 Вон Республики Корея 0,1269 1 Чешская крона 0,0737 100 Чилийских песо 0,1827 1 Китайский юань 0,2329 1 Датская крона 0,2423 1 Грузинский лари 0,6329 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0942 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1561 1 Швейцарский франк 1,8877 1 Израильский шекель 0,4302 1 Канадский доллар 1,2512 1 Кувейтский динар 5,5001 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3603 1 Мексиканское песо 0,0954 1 Молдавский лей 0,0937 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1568 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,3995 1 Сингапурский доллар 1,2483 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2353 1 Турецкая лира 0,0613 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0465 100 Японских йен 1,1400 1 Новозеландский доллар 1,0228 Золото (1 унция) 3193,7305 Серебро (1 унция) 37,6542 Платина (1 унция) 1523,5485 Палладий (1 унция) 2008,5075 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.10.2023)