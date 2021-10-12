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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 октября 2021 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9649, курс рубля не изменился - 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9649

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,2487

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6878

1 Бразильский реал

0,3069

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1128

100 Вон Республики Корея

0,1417

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2061

1 Китайский юань

0, 2634

1 Датская крона

0,2641

1 Грузинский лари

0, 5452

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,3117

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1938

1 Швейцарский франк

1,8324

1 Израильский шекель

0, 5268

1 Канадский доллар

1,3613

1 Кувейтский динар

5,6351

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4074

1 Мексиканское песо

0,0814

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1980

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4281

1 Сингапурский доллар

1,2535

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3985

1 Турецкая лира

0,1889

1 Тайваньский доллар

0,0604

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,5005

1 Новозеландский доллар

1,1792

Золото (1 унция)

2986,8320

Серебро (1 унция)

38,3897

Платина (1 унция)

1718,8020

Палладий (1 унция)

3577,4885
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.10.2021)

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