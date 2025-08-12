Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,9768 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, до 2,1378 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9768
|
100 российских рублей
|
2,1378
|
1 австралийский доллар
|
1,1076
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0103
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1224
|
1 чешская крона
|
0,0808
|
1 китайский юань
|
0,2365
|
1 датская крона
|
0,2649
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2847
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1765
|
1 швейцарский франк
|
2,0963
|
1 израильский шекель
|
0,4982
|
1 канадский доллар
|
1,2342
|
1 кувейтский динар
|
5,5605
|
100 казахстанских тенге
|
0,3125
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4996
|
1 молдавский лей
|
0,1017
|
1 норвежская крона
|
0,1665
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5990
|
1 польский злотый
|
0,4645
|
1 румынский лей
|
0,3903
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3224
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3225
|
1 Турецкая лира
|
0,0418
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1460
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0096
|
Золото
|
5702,6330
|
Серебро
|
64,4334
|
Платина
|
2268,1570
|
Палладий
|
1955,7140