Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,9768 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, до 2,1378 маната.