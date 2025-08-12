О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
12 августа 2025 г. 09:20
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,9768 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, до 2,1378 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9768

100 российских рублей

2,1378

1 австралийский доллар

1,1076

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0103

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1224

1 чешская крона

0,0808

1 китайский юань

0,2365

1 датская крона

0,2649

1 грузинский лари

0,6311

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2847

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1765

1 швейцарский франк

2,0963

1 израильский шекель

0,4982

1 канадский доллар

1,2342

1 кувейтский динар

5,5605

100 казахстанских тенге

0,3125

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4996

1 молдавский лей

0,1017

1 норвежская крона

0,1665

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5990

1 польский злотый

0,4645

1 румынский лей

0,3903

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3224

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3225

1 Турецкая лира

0,0418

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1460

1 Новозеландский доллар

1,0096

Золото

5702,6330

Серебро

64,4334

Платина

2268,1570

Палладий

1955,7140
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.08.2025)

