Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,9967, курс рубля на 0,87% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9967 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2528 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6753 1 Бразильский реал 0,3256 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1160 100 Вон Республики Корея 0,1467 1 Чешская крона 0,0786 100 Чилийских песо 0,2198 1 Китайский юань 0,2625 1 Датская крона 0,2685 1 Грузинский лари 0,5484 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3587 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1958 1 Швейцарский франк 1,8453 1 Израильский шекель 0,5274 1 Канадский доллар 1,3598 1 Кувейтский динар 5,6476 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4015 1 Мексиканское песо 0,0853 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1920 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4359 1 Сингапурский доллар 1,2529 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4114 1 Турецкая лира 0,1970 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0635 100 Японских йен 1,5402 1 Новозеландский доллар 1,1965 Золото (1 унция) 2979,0885 Серебро (1 унция) 39,8783 Платина (1 унция) 1736,1760 Палладий (1 унция) 4484,9825 Подпишитесь на наш Telegram канал