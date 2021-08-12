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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 августа 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,9967, курс рубля на 0,87% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9967

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2528

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6753

1 Бразильский реал

0,3256

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1160

100 Вон Республики Корея

0,1467

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2198

1 Китайский юань

0,2625

1 Датская крона

0,2685

1 Грузинский лари

0,5484

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3587

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1958

1 Швейцарский франк

1,8453

1 Израильский шекель

0,5274

1 Канадский доллар

1,3598

1 Кувейтский динар

5,6476

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4015

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1920

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4359

1 Сингапурский доллар

1,2529

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4114

1 Турецкая лира

0,1970

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0635

100 Японских йен

1,5402

1 Новозеландский доллар

1,1965

Золото (1 унция)

2979,0885

Серебро (1 унция)

39,8783

Платина (1 унция)

1736,1760

Палладий (1 унция)

4484,9825
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.08.2021)

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