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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 июля 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8479 маната, курс рубля вырос на 1,6% - до 0,0194 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8479

1 Российский рубль

0,0194

1 Австралийский доллар

1,1508

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3125

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0945

100 Вон Республики Корея

0,1234

1 Чешская крона

0,0729

100 Чилийских песо

0,1859

1 Китайский юань

0,2340

1 Датская крона

0,2477

1 Грузинский лари

0,6231

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1950

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,8968

1 Израильский шекель

0,4669

1 Канадский доллар

1,2481

1 Кувейтский динар

5,5626

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3639

1 Мексиканское песо

0,0957

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1585

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4331

1 Сингапурский доллар

1,2656

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2476

1 Турецкая лира

0,0515

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1590

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0415

100 Японских йен

1,0684

1 Новозеландский доллар

1,0373

Золото (1 унция)

4094,5265

Серебро (1 унция)

53,0094

Платина (1 унция)

1704,9640

Палладиум (1 унция)

1676,7185
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.07.2024)

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