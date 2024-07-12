Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8479 маната, курс рубля вырос на 1,6% - до 0,0194 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8479 1 Российский рубль 0,0194 1 Австралийский доллар 1,1508 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3125 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0945 100 Вон Республики Корея 0,1234 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,1859 1 Китайский юань 0,2340 1 Датская крона 0,2477 1 Грузинский лари 0,6231 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1950 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1617 1 Швейцарский франк 1,8968 1 Израильский шекель 0,4669 1 Канадский доллар 1,2481 1 Кувейтский динар 5,5626 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3639 1 Мексиканское песо 0,0957 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1585 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4331 1 Сингапурский доллар 1,2656 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2476 1 Турецкая лира 0,0515 1 Тайваньский доллар 0,0523 1 Таджикский сомони 0,1590 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0415 100 Японских йен 1,0684 1 Новозеландский доллар 1,0373 Золото (1 унция) 4094,5265 Серебро (1 унция) 53,0094 Платина (1 унция) 1704,9640 Палладиум (1 унция) 1676,7185 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram