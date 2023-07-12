Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8755 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8755 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1423 1 Аргентинское песо 0,0065 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3502 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0922 100 Вон Республики Корея 0,1319 1 Чешская крона 0,0786 100 Чилийских песо 0,2083 1 Китайский юань 0,2365 1 Датская крона 0,2517 1 Грузинский лари 0,6576 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,2036 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1600 1 Швейцарский франк 1,9365 1 Израильский шекель 0,4624 1 Канадский доллар 1,2872 1 Кувейтский динар 5,5382 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3656 1 Мексиканское песо 0,0997 1 Молдавский лей 0,0935 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1649 100 Узбекских сумов 0,0147 1 Польский злотый 0,4226 1 Сингапурский доллар 1,2708 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2819 1 Турецкая лира 0,0651 1 Тайваньский доллар 0,0544 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2186 1 Новозеландский доллар 1,0581 Золото (1 унция) 3295,6455 Серебро (1 унция) 39,5284 Платина (1 унция) 1587,0265 Палладиум (1 унция) 2136,3135 Подпишитесь на наш Telegram канал