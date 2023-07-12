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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 июля 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8755 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8755

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1423

1 Аргентинское песо

0,0065

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3502

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0922

100 Вон Республики Корея

0,1319

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2083

1 Китайский юань

0,2365

1 Датская крона

0,2517

1 Грузинский лари

0,6576

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,2036

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1600

1 Швейцарский франк

1,9365

1 Израильский шекель

0,4624

1 Канадский доллар

1,2872

1 Кувейтский динар

5,5382

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3656

1 Мексиканское песо

0,0997

1 Молдавский лей

0,0935

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1649

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4226

1 Сингапурский доллар

1,2708

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2819

1 Турецкая лира

0,0651

1 Тайваньский доллар

0,0544

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2186

1 Новозеландский доллар

1,0581

Золото (1 унция)

3295,6455

Серебро (1 унция)

39,5284

Платина (1 унция)

1587,0265

Палладиум (1 унция)

2136,3135
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.07.2023)

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