Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8755 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8755
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1423
|
1 Аргентинское песо
|
0,0065
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3502
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0922
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1319
|
1 Чешская крона
|
0,0786
|
100 Чилийских песо
|
0,2083
|
1 Китайский юань
|
0,2365
|
1 Датская крона
|
0,2517
|
1 Грузинский лари
|
0,6576
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2036
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1600
|
1 Швейцарский франк
|
1,9365
|
1 Израильский шекель
|
0,4624
|
1 Канадский доллар
|
1,2872
|
1 Кувейтский динар
|
5,5382
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3656
|
1 Мексиканское песо
|
0,0997
|
1 Молдавский лей
|
0,0935
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1649
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4226
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2708
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2819
|
1 Турецкая лира
|
0,0651
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0544
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2186
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0581
|
Золото (1 унция)
|
3295,6455
|
Серебро (1 унция)
|
39,5284
|
Платина (1 унция)
|
1587,0265
|
Палладиум (1 унция)
|
2136,3135