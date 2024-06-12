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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 июня 2024 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8252 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8252

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1241

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3168

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0915

100 Вон Республики Корея

0,1233

1 Чешская крона

0,0738

100 Чилийских песо

0,1842

1 Китайский юань

0,2344

1 Датская крона

0,2447

1 Грузинский лари

0,5934

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1655

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1621

1 Швейцарский франк

1,8932

1 Израильский шекель

0,4563

1 Канадский доллар

1,2360

1 Кувейтский динар

5,5422

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3605

1 Мексиканское песо

0,0915

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0357

1 Норвежская крона

0,1589

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4205

1 Сингапурский доллар

1,2564

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2430

1 Турецкая лира

0,0525

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0420

100 Японских йен

1,0810

1 Новозеландский доллар

1,0441

Золото (1 унция)

3932,1340

Серебро (1 унция)

49,9290

Платина (1 унция)

1631,8130

Палладиум (1 унция)

1522,1460
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.06.2024)

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