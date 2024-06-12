Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/1d94f49a-9852-3dc1-a918-0a8da94c32b2.jpg https://static.report.az/photo/1d94f49a-9852-3dc1-a918-0a8da94c32b2.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8252 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8252 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1241 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3168 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0915 100 Вон Республики Корея 0,1233 1 Чешская крона 0,0738 100 Чилийских песо 0,1842 1 Китайский юань 0,2344 1 Датская крона 0,2447 1 Грузинский лари 0,5934 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1655 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1621 1 Швейцарский франк 1,8932 1 Израильский шекель 0,4563 1 Канадский доллар 1,2360 1 Кувейтский динар 5,5422 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3605 1 Мексиканское песо 0,0915 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0357 1 Норвежская крона 0,1589 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4205 1 Сингапурский доллар 1,2564 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2430 1 Турецкая лира 0,0525 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1562 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0420 100 Японских йен 1,0810 1 Новозеландский доллар 1,0441 Золото (1 унция) 3932,1340 Серебро (1 унция) 49,9290 Платина (1 унция) 1631,8130 Палладиум (1 унция) 1522,1460 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.06.2024)