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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, составив 1,8261 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0206 маната.
Финансы
12 июня 2023 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, составив 1,8261 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0206 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8261

1 Российский рубль

0,0206

1 Австралийский доллар

1,1459

1 Аргентинское песо

0,0069

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3483

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0907

100 Вон Республики Корея

0,1317

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,2156

1 Китайский юань

0,2380

1 Датская крона

0,2450

1 Грузинский лари

0,6529

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1373

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1568

1 Швейцарский франк

1,8798

1 Израильский шекель

0,4735

1 Канадский доллар

1,2732

1 Кувейтский динар

5,5322

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3680

1 Мексиканское песо

0,0983

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1578

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4110

1 Сингапурский доллар

1,2650

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2646

1 Турецкая лира

0,0720

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1564

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2189

1 Новозеландский доллар

1,0401

Золото (1 унция)

3327,3760

Серебро (1 унция)

40,9863

Платина (1 унция)

1711,6280

Палладиум (1 унция)

2245,5640
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.06.2023)

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