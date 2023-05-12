Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 00,46%, составив 1,8572 маната, курс рубля снизился на 0,9% - до 0,0221 маната.

https://static.report.az/photo/c97d71f1-95d2-3fbb-bb85-6fd3418d50b0.jpg https://static.report.az/photo/c97d71f1-95d2-3fbb-bb85-6fd3418d50b0.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46%, составив 1,8572 маната, курс рубля снизился на 0,9% - до 0,0221 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8572 1 Российский рубль 0,0221 1 Австралийский доллар 1,1384 1 Аргентинское песо 0,0074 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3447 1 Дирхам ОАЭ 0,4630 1 Южноафриканский рэнд 0,0887 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0789 100 Чилийских песо 0,2141 1 Китайский юань 0,2448 1 Датская крона 0,2494 1 Грузинский лари 0,6704 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1290 100 Индонезийских рупий 0,0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1645 1 Швейцарский франк 1,9042 1 Израильский шекель 0,4669 1 Канадский доллар 1,2607 1 Кувейтский динар 5,5447 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3800 1 Мексиканское песо 0,0967 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1592 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4090 1 Сингапурский доллар 1,2766 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2892 1 Турецкая лира 0,0866 1 Тайваньский доллар 0,0553 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2630 1 Новозеландский доллар 1,0646 Золото (1 унция) 3418,8190 Серебро (1 унция) 40,8437 Платина (1 унция) 1851,9970 Палладий (1 унция) 2655,9780 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.05.2023)