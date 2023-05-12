Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46%, составив 1,8572 маната, курс рубля снизился на 0,9% - до 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8572
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,1384
|
1 Аргентинское песо
|
0,0074
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3447
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4630
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0887
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1275
|
1 Чешская крона
|
0,0789
|
100 Чилийских песо
|
0,2141
|
1 Китайский юань
|
0,2448
|
1 Датская крона
|
0,2494
|
1 Грузинский лари
|
0,6704
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1290
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1645
|
1 Швейцарский франк
|
1,9042
|
1 Израильский шекель
|
0,4669
|
1 Канадский доллар
|
1,2607
|
1 Кувейтский динар
|
5,5447
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3800
|
1 Мексиканское песо
|
0,0967
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1592
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4090
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2766
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2892
|
1 Турецкая лира
|
0,0866
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2630
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0646
|
Золото (1 унция)
|
3418,8190
|
Серебро (1 унция)
|
40,8437
|
Платина (1 унция)
|
1851,9970
|
Палладий (1 унция)
|
2655,9780