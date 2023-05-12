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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 00,46%, составив 1,8572 маната, курс рубля снизился на 0,9% - до 0,0221 маната.
Финансы
12 мая 2023 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46%, составив 1,8572 маната, курс рубля снизился на 0,9% - до 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8572

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,1384

1 Аргентинское песо

0,0074

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3447

1 Дирхам ОАЭ

0,4630

1 Южноафриканский рэнд

0,0887

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2141

1 Китайский юань

0,2448

1 Датская крона

0,2494

1 Грузинский лари

0,6704

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1290

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1645

1 Швейцарский франк

1,9042

1 Израильский шекель

0,4669

1 Канадский доллар

1,2607

1 Кувейтский динар

5,5447

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3800

1 Мексиканское песо

0,0967

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1592

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4090

1 Сингапурский доллар

1,2766

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2892

1 Турецкая лира

0,0866

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2630

1 Новозеландский доллар

1,0646

Золото (1 унция)

3418,8190

Серебро (1 унция)

40,8437

Платина (1 унция)

1851,9970

Палладий (1 унция)

2655,9780
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.05.2023)

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