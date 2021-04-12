Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 2,0214 маната, курс рубля - на 0,91% - до 0,0219 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0214
|
1 Российский рубль
|
0,0219
|
1 Австралийский доллар
|
1,2932
|
1 Аргентинское песо
|
0,0184
|
1 Белорусский рубль
|
0,6450
|
1 Бразильский реал
|
0,2992
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1163
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1510
|
1 Чешская крона
|
0,0777
|
100 Чилийских песо
|
0,2389
|
1 Китайский юань
|
0,2593
|
1 Датская крона
|
0,2718
|
1 Грузинский лари
|
0,4969
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3279
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1986
|
1 Швейцарский франк
|
1,8356
|
1 Израильский шекель
|
0,5164
|
1 Канадский доллар
|
1,3539
|
1 Кувейтский динар
|
5,6315
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4110
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1998
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4464
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2663
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4198
|
1 Турецкая лира
|
0,2079
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0597
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5514
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1954
|
Золото (1 унция)
|
2955,1525
|
Серебро (1 унция)
|
42,7316
|
Платина (1 унция)
|
2033,6930
|
Палладий (1 унция)
|
4475,8450