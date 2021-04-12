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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
12 апреля 2021 г. 10:04
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,11% - до 2,0214 маната, курс рубля - на 0,91% - до 0,0219 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0214

1 Российский рубль

0,0219

1 Австралийский доллар

1,2932

1 Аргентинское песо

0,0184

1 Белорусский рубль

0,6450

1 Бразильский реал

0,2992

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1163

100 Вон Республики Корея

0,1510

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2389

1 Китайский юань

0,2593

1 Датская крона

0,2718

1 Грузинский лари

0,4969

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3279

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1986

1 Швейцарский франк

1,8356

1 Израильский шекель

0,5164

1 Канадский доллар

1,3539

1 Кувейтский динар

5,6315

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4110

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1998

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4464

1 Сингапурский доллар

1,2663

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4198

1 Турецкая лира

0,2079

1 Тайваньский доллар

0,0597

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5514

1 Новозеландский доллар

1,1954

Золото (1 унция)

2955,1525

Серебро (1 унция)

42,7316

Платина (1 унция)

2033,6930

Палладий (1 унция)

4475,8450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.04.2021)

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