Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7604 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,1% - до 1,7617 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7604 100 российских рублей 1,7617 1 австралийский доллар 1,0692 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,9001 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1169 1 чешская крона 0,0701 1 китайский юань 0,2326 1 датская крона 0,2360 1 грузинский лари 0,6068 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1151 10 000 иранских риалов 0,0254 1 шведская крона 0,1565 1 швейцарский франк 1,8609 1 израильский шекель 0,4733 1 канадский доллар 1,1890 1 кувейтский динар 5,5038 100 казахстанских тенге 0,3359 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4368 1 молдавский лей 0,0908 1 норвежская крона 0,1516 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6092 1 польский злотый 0,4217 1 румынский лей 0,3537 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2553 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2145 1 Турецкая лира 0,0472 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0407 100 Японских йен 1,1062 1 Новозеландский доллар 0,9611 Золото 4904,9675 Серебро 54,0303 Платина 1668,7455 Палладий 1661,5545 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.02.2025)