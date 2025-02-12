Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7604 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,1% - до 1,7617 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7604
|
100 российских рублей
|
1,7617
|
1 австралийский доллар
|
1,0692
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,9001
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1169
|
1 чешская крона
|
0,0701
|
1 китайский юань
|
0,2326
|
1 датская крона
|
0,2360
|
1 грузинский лари
|
0,6068
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1151
|
10 000 иранских риалов
|
0,0254
|
1 шведская крона
|
0,1565
|
1 швейцарский франк
|
1,8609
|
1 израильский шекель
|
0,4733
|
1 канадский доллар
|
1,1890
|
1 кувейтский динар
|
5,5038
|
100 казахстанских тенге
|
0,3359
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4368
|
1 молдавский лей
|
0,0908
|
1 норвежская крона
|
0,1516
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6092
|
1 польский злотый
|
0,4217
|
1 румынский лей
|
0,3537
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2553
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2145
|
1 Турецкая лира
|
0,0472
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1062
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9611
|
Золото
|
4904,9675
|
Серебро
|
54,0303
|
Платина
|
1668,7455
|
Палладий
|
1661,5545