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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 февраля 2024 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8346 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8346

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1080

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3431

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0893

100 Вон Республики Корея

0,1276

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1752

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2461

1 Грузинский лари

0,6420

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1470

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1626

1 Швейцарский франк

1,9439

1 Израильский шекель

0,4618

1 Канадский доллар

1,2629

1 Кувейтский динар

5,5216

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3568

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1614

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4239

1 Сингапурский доллар

1,2638

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2527

1 Турецкая лира

0,0554

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0450

100 Японских йен

1,1393

1 Новозеландский доллар

1,0418

Золото (1 унция)

3439,6950

Серебро (1 унция)

38,6240

Платина (1 унция)

1491,5460

Палладиум (1 унция)

1473,0500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2024)

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