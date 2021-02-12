Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 2,0609 маната, курс рубля вырос на 0,44 % -до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0609
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3167
|
1 Аргентинское песо
|
0,0192
|
1 Белорусский рубль
|
0,6595
|
1 Бразильский реал
|
0,3157
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1162
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1540
|
1 Чешская крона
|
0,0800
|
100 Чилийских песо
|
0,2347
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2771
|
1 Грузинский лари
|
0,5176
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3449
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0122
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2041
|
1 Швейцарский франк
|
1,9091
|
1 Израильский шекель
|
0,5229
|
1 Канадский доллар
|
1,3361
|
1 Кувейтский динар
|
5,6222
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4207
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0971
|
1 Египетский фунт
|
0,1091
|
1 Норвежская крона
|
0,2001
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4574
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2821
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4521
|
1 Турецкая лира
|
0,2417
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0614
|
100 Японских йен
|
1,6223
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2273
|
Золото (1 унция)
|
3098,1820
|
Серебро (1 унция)
|
45,9351
|
Платина (1 унция)
|
2078,9470
|
Палладий (1 унция)
|
3998,1730