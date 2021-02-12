О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,01%
Финансы
12 февраля 2021 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 2,0609 маната, курс рубля вырос на 0,44 % -до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0609

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3167

1 Аргентинское песо

0,0192

1 Белорусский рубль

0,6595

1 Бразильский реал

0,3157

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1162

100 Вон Республики Корея

0,1540

1 Чешская крона

0,0800

100 Чилийских песо

0,2347

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2771

1 Грузинский лари

0,5176

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3449

100 Индонезийских рупий

0,0122

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2041

1 Швейцарский франк

1,9091

1 Израильский шекель

0,5229

1 Канадский доллар

1,3361

1 Кувейтский динар

5,6222

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4207

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0971

1 Египетский фунт

0,1091

1 Норвежская крона

0,2001

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4574

1 Сингапурский доллар

1,2821

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4521

1 Турецкая лира

0,2417

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0614

100 Японских йен

1,6223

1 Новозеландский доллар

1,2273

Золото (1 унция)

3098,1820

Серебро (1 унция)

45,9351

Платина (1 унция)

2078,9470

Палладий (1 унция)

3998,1730
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2021)

Новости партнеров

Самое важное

Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Мехрибан Алиева обратилась с призывом к странам-членам ИСЕСКО
Мехрибан Алиева обратилась с призывом к странам-членам ИСЕСКО
11 февраля 2021 г. 17:05
Азербайджанские военные моряки участвуют в учениях в Пакистане
Азербайджанские военные моряки участвуют в учениях в Пакистане
11 февраля 2021 г. 16:40
Министры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Карсе
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Карсе
11 февраля 2021 г. 15:13
Экономика Азербайджана сократилась на 2,5%
Экономика Азербайджана сократилась на 2,5%
11 февраля 2021 г. 12:39
Мосты дружбы Армении и Грузии или очередные потуги Еревана
"Мосты дружбы" Армении и Грузии или очередные потуги Еревана
11 февраля 2021 г. 12:06
Министр обороны Азербайджана отбыл в Турцию
Министр обороны Азербайджана отбыл в Турцию
11 февраля 2021 г. 11:57
Зарубежных врачей привлекут для лечения раненых в Отечественной войне
Зарубежных врачей привлекут для лечения раненых в Отечественной войне
11 февраля 2021 г. 11:49
Пярвиз Шахбазов назначил своим советником преподавателя Лондонского вуза
Пярвиз Шахбазов назначил своим советником преподавателя Лондонского вуза
11 февраля 2021 г. 11:09
Байден пообещал без колебаний использовать силу для защиты интересов США
Байден пообещал без колебаний использовать силу для защиты интересов США
11 февраля 2021 г. 02:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi