Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2021)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,01%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 2,0609 маната, курс рубля вырос на 0,44 % -до 0,0231 маната.