О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 января 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, составив 1,8662 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8662

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1397

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3490

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0914

100 Вон Республики Корея

0,1293

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,1864

1 Китайский юань

0,2373

1 Датская крона

0,2502

1 Грузинский лари

0,6349

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1716

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1657

1 Швейцарский франк

1,9952

1 Израильский шекель

0,4550

1 Канадский доллар

1,2706

1 Кувейтский динар

5,5339

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3661

1 Мексиканское песо

0,1007

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1652

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4289

1 Сингапурский доллар

1,2780

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2740

1 Турецкая лира

0,0565

1 Тайваньский доллар

0,0547

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0448

100 Японских йен

1,1724

1 Новозеландский доллар

1,0617

Золото (1 унция)

3459,1345

Серебро (1 унция)

38,9045

Платина (1 унция)

1568,3605

Палладиум (1 унция)

1690,8710
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2024)

Экслюзивные новости

BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi