Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, составив 1,8662 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0192 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8662
|
1 Российский рубль
|
0,0192
|
1 Австралийский доллар
|
1,1397
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3490
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0914
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1293
|
1 Чешская крона
|
0,0756
|
100 Чилийских песо
|
0,1864
|
1 Китайский юань
|
0,2373
|
1 Датская крона
|
0,2502
|
1 Грузинский лари
|
0,6349
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1716
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1657
|
1 Швейцарский франк
|
1,9952
|
1 Израильский шекель
|
0,4550
|
1 Канадский доллар
|
1,2706
|
1 Кувейтский динар
|
5,5339
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3661
|
1 Мексиканское песо
|
0,1007
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1652
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4289
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2780
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2740
|
1 Турецкая лира
|
0,0565
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0547
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0448
|
100 Японских йен
|
1,1724
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0617
|
Золото (1 унция)
|
3459,1345
|
Серебро (1 унция)
|
38,9045
|
Платина (1 унция)
|
1568,3605
|
Палладиум (1 унция)
|
1690,8710