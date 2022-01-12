Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,9333, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.

https://static.report.az/photo/392e3217-c5f0-3c57-9ce2-f90dd7a55703.jpg https://static.report.az/photo/392e3217-c5f0-3c57-9ce2-f90dd7a55703.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,9333, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9333 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,2270 1 Аргентинское песо 0,0164 1 Белорусский рубль 0,6597 1 Бразильский реал 0,3050 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1096 100 Вон Республики Корея 0,1429 1 Чешская крона 0,0792 100 Чилийских песо 0,2051 1 Китайский юань 0, 2671 1 Датская крона 0,2598 1 Грузинский лари 0,5509 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3184 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1883 1 Швейцарский франк 1,8410 1 Израильский шекель 0, 5473 1 Канадский доллар 1,3541 1 Кувейтский динар 5,6175 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4065 1 Мексиканское песо 0,0834 1 Молдавский лей 0,0946 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1939 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4260 1 Сингапурский доллар 1,2585 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3806 1 Турецкая лира 0,1235 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0615 100 Японских йен 1,4733 1 Новозеландский доллар 1,1544 Золото (1 унция) 3090,8890 Серебро (1 унция) 38,6742 Платина (1 унция) 1651,2355 Палладий (1 унция) 3264,1275 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.01.2022)