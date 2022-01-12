Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,9333, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9333
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2270
|
1 Аргентинское песо
|
0,0164
|
1 Белорусский рубль
|
0,6597
|
1 Бразильский реал
|
0,3050
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1096
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1429
|
1 Чешская крона
|
0,0792
|
100 Чилийских песо
|
0,2051
|
1 Китайский юань
|
0, 2671
|
1 Датская крона
|
0,2598
|
1 Грузинский лари
|
0,5509
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3184
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1883
|
1 Швейцарский франк
|
1,8410
|
1 Израильский шекель
|
0, 5473
|
1 Канадский доллар
|
1,3541
|
1 Кувейтский динар
|
5,6175
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4065
|
1 Мексиканское песо
|
0,0834
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1939
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4260
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2585
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3806
|
1 Турецкая лира
|
0,1235
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0615
|
100 Японских йен
|
1,4733
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1544
|
Золото (1 унция)
|
3090,8890
|
Серебро (1 унция)
|
38,6742
|
Платина (1 унция)
|
1651,2355
|
Палладий (1 унция)
|
3264,1275