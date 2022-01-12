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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,9333, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.
Финансы
12 января 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,9333, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9333

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2270

1 Аргентинское песо

0,0164

1 Белорусский рубль

0,6597

1 Бразильский реал

0,3050

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1096

100 Вон Республики Корея

0,1429

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2051

1 Китайский юань

0, 2671

1 Датская крона

0,2598

1 Грузинский лари

0,5509

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3184

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1883

1 Швейцарский франк

1,8410

1 Израильский шекель

0, 5473

1 Канадский доллар

1,3541

1 Кувейтский динар

5,6175

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4065

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1939

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4260

1 Сингапурский доллар

1,2585

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3806

1 Турецкая лира

0,1235

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0615

100 Японских йен

1,4733

1 Новозеландский доллар

1,1544

Золото (1 унция)

3090,8890

Серебро (1 унция)

38,6742

Платина (1 унция)

1651,2355

Палладий (1 унция)

3264,1275
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2022)

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