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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 декабря 2023 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,8298 маната, курс российского рубля повысился на 0,5% и составил 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8298

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1143

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3448

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0894

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,1948

1 Китайский юань

0,2365

1 Датская крона

0,2454

1 Грузинский лари

0,6379

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1313

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,9319

1 Израильский шекель

0,4591

1 Канадский доллар

1,2499

1 Кувейтский динар

5,5102

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3632

1 Мексиканское песо

0,0978

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1558

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4219

1 Сингапурский доллар

1,2656

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2599

1 Турецкая лира

0,0587

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1673

1 Новозеландский доллар

1,0386

Золото (1 унция)

3395,2740

Серебро (1 унция)

39,0244

Платина (1 унция)

1561,2970

Палладиум (1 унция)

1595,3650
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2023)

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