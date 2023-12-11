Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,8298 маната, курс российского рубля повысился на 0,5% и составил 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8298
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1143
|
1 Аргентинское песо
|
0,0047
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3448
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0894
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0749
|
100 Чилийских песо
|
0,1948
|
1 Китайский юань
|
0,2365
|
1 Датская крона
|
0,2454
|
1 Грузинский лари
|
0,6379
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1313
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1622
|
1 Швейцарский франк
|
1,9319
|
1 Израильский шекель
|
0,4591
|
1 Канадский доллар
|
1,2499
|
1 Кувейтский динар
|
5,5102
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3632
|
1 Мексиканское песо
|
0,0978
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1558
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4219
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2656
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2599
|
1 Турецкая лира
|
0,0587
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0540
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1673
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0386
|
Золото (1 унция)
|
3395,2740
|
Серебро (1 унция)
|
39,0244
|
Платина (1 унция)
|
1561,2970
|
Палладиум (1 унция)
|
1595,3650