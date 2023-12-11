Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,8298 маната, курс российского рубля повысился на 0,5% и составил 0,0185 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8298 1 Российский рубль 0,0185 1 Австралийский доллар 1,1143 1 Аргентинское песо 0,0047 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3448 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0894 100 Вон Республики Корея 0,1288 1 Чешская крона 0,0749 100 Чилийских песо 0,1948 1 Китайский юань 0,2365 1 Датская крона 0,2454 1 Грузинский лари 0,6379 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1313 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1622 1 Швейцарский франк 1,9319 1 Израильский шекель 0,4591 1 Канадский доллар 1,2499 1 Кувейтский динар 5,5102 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3632 1 Мексиканское песо 0,0978 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1558 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4219 1 Сингапурский доллар 1,2656 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2599 1 Турецкая лира 0,0587 1 Тайваньский доллар 0,0540 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1673 1 Новозеландский доллар 1,0386 Золото (1 унция) 3395,2740 Серебро (1 унция) 39,0244 Платина (1 унция) 1561,2970 Палладиум (1 унция) 1595,3650 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.12.2023)