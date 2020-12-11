Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 2,0669 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0669
|
1 Российский рубль
|
0.0233
|
1 Австралийский доллар
|
1.2860
|
1 Аргентинское песо
|
0.0207
|
1 Белорусский рубль
|
0.6658
|
1 Бразильский реал
|
0.3387
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1133
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1558
|
1 Чешская крона
|
0.0785
|
100 Чилийских песо
|
0.2311
|
1 Китайский юань
|
0.2600
|
1 Датская крона
|
0.2776
|
1 Грузинский лари
|
0.5177
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2638
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2017
|
1 Швейцарский франк
|
1.9197
|
1 Израильский шекель
|
0.5223
|
1 Канадский доллар
|
1.3361
|
1 Кувейтский динар
|
5.5716
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4193
|
1 Мексиканское песо
|
0.0850
|
1 Молдавский лей
|
0.0983
|
1 Египетский фунт
|
0.1080
|
1 Норвежская крона
|
0.1943
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4667
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2751
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4369
|
1 Турецкая лира
|
0.2153
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0604
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0607
|
100 Японских йен
|
1.6338
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2079
|
Золото (1 унция)
|
3122.5175
|
Серебро (1 унция)
|
40.7306
|
Платина (1 унция)
|
1752.7510
|
Палладий (1 унция)
|
3999.5900