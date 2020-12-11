О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,51%
Финансы
11 декабря 2020 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 2,0669 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0669

1 Российский рубль

0.0233

1 Австралийский доллар

1.2860

1 Аргентинское песо

0.0207

1 Белорусский рубль

0.6658

1 Бразильский реал

0.3387

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1133

100 Вон Республики Корея

0.1558

1 Чешская крона

0.0785

100 Чилийских песо

0.2311

1 Китайский юань

0.2600

1 Датская крона

0.2776

1 Грузинский лари

0.5177

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2638

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2017

1 Швейцарский франк

1.9197

1 Израильский шекель

0.5223

1 Канадский доллар

1.3361

1 Кувейтский динар

5.5716

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4193

1 Мексиканское песо

0.0850

1 Молдавский лей

0.0983

1 Египетский фунт

0.1080

1 Норвежская крона

0.1943

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4667

1 Сингапурский доллар

1.2751

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4369

1 Турецкая лира

0.2153

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0607

100 Японских йен

1.6338

1 Новозеландский доллар

1.2079

Золото (1 унция)

3122.5175

Серебро (1 унция)

40.7306

Платина (1 унция)

1752.7510

Палладий (1 унция)

3999.5900
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2020)

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi