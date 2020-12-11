Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,51%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 2,0669 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0233 маната.