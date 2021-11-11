Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 1% - до 1,9505, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0239 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9505
|
1 Российский рубль
|
0,0239
|
1 Австралийский доллар
|
1,2409
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,6987
|
1 Бразильский реал
|
0,3092
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1099
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1434
|
1 Чешская крона
|
0,0773
|
100 Чилийских песо
|
0,2137
|
1 Китайский юань
|
0, 2654
|
1 Датская крона
|
0,2623
|
1 Грузинский лари
|
0,5409
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2788
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1951
|
1 Швейцарский франк
|
1,8505
|
1 Израильский шекель
|
0, 5448
|
1 Канадский доллар
|
1,3586
|
1 Кувейтский динар
|
5,6351
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4084
|
1 Мексиканское песо
|
0,0823
|
1 Молдавский лей
|
0,0967
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1964
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4228
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2545
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3961
|
1 Турецкая лира
|
0,1722
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0652
|
100 Японских йен
|
1,4918
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1965
|
Золото (1 унция)
|
3141,4895
|
Серебро (1 унция)
|
42,0148
|
Платина (1 унция)
|
1821,3375
|
Палладий (1 унция)
|
3452,0710