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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 1% - до 1,9505, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0239 маната.
Финансы
11 ноября 2021 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 1% - до 1,9505, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0239 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9505

1 Российский рубль

0,0239

1 Австралийский доллар

1,2409

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6987

1 Бразильский реал

0,3092

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1099

100 Вон Республики Корея

0,1434

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2137

1 Китайский юань

0, 2654

1 Датская крона

0,2623

1 Грузинский лари

0,5409

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2788

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1951

1 Швейцарский франк

1,8505

1 Израильский шекель

0, 5448

1 Канадский доллар

1,3586

1 Кувейтский динар

5,6351

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4084

1 Мексиканское песо

0,0823

1 Молдавский лей

0,0967

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1964

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4228

1 Сингапурский доллар

1,2545

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3961

1 Турецкая лира

0,1722

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0652

100 Японских йен

1,4918

1 Новозеландский доллар

1,1965

Золото (1 унция)

3141,4895

Серебро (1 унция)

42,0148

Платина (1 унция)

1821,3375

Палладий (1 унция)

3452,0710
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.11.2021)

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