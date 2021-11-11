Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 1% - до 1,9505, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0239 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 1% - до 1,9505, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0239 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9505 1 Российский рубль 0,0239 1 Австралийский доллар 1,2409 1 Аргентинское песо 0,0170 1 Белорусский рубль 0,6987 1 Бразильский реал 0,3092 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1099 100 Вон Республики Корея 0,1434 1 Чешская крона 0,0773 100 Чилийских песо 0,2137 1 Китайский юань 0, 2654 1 Датская крона 0,2623 1 Грузинский лари 0,5409 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,2788 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1951 1 Швейцарский франк 1,8505 1 Израильский шекель 0, 5448 1 Канадский доллар 1,3586 1 Кувейтский динар 5,6351 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4084 1 Мексиканское песо 0,0823 1 Молдавский лей 0,0967 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1964 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4228 1 Сингапурский доллар 1,2545 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3961 1 Турецкая лира 0,1722 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0652 100 Японских йен 1,4918 1 Новозеландский доллар 1,1965 Золото (1 унция) 3141,4895 Серебро (1 унция) 42,0148 Платина (1 унция) 1821,3375 Палладий (1 унция) 3452,0710 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.11.2021)