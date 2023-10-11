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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 октября 2023 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,8027 маната, курс рубля снизился на 0,6% - до 0,0169 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8027

1 Российский рубль

0,0169

1 Австралийский доллар

1,0920

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3363

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0893

100 Вон Республики Корея

0,1269

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1826

1 Китайский юань

0,2331

1 Датская крона

0,2418

1 Грузинский лари

0,6336

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0899

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1563

1 Швейцарский франк

1,8786

1 Израильский шекель

0,4307

1 Канадский доллар

1,2509

1 Кувейтский динар

5,5002

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3597

1 Мексиканское песо

0,0948

1 Молдавский лей

0,0936

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1574

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,3972

1 Сингапурский доллар

1,2470

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2340

1 Турецкая лира

0,0613

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,1420

1 Новозеландский доллар

1,0247

Золото (1 унция)

3161,6430

Серебро (1 унция)

37,1399

Платина (1 унция)

1508,8180

Палладий (1 унция)

2004,6740
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.10.2023)

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