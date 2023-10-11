Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,8027 маната, курс рубля снизился на 0,6% - до 0,0169 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8027 1 Российский рубль 0,0169 1 Австралийский доллар 1,0920 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3363 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0893 100 Вон Республики Корея 0,1269 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1826 1 Китайский юань 0,2331 1 Датская крона 0,2418 1 Грузинский лари 0,6336 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0899 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1563 1 Швейцарский франк 1,8786 1 Израильский шекель 0,4307 1 Канадский доллар 1,2509 1 Кувейтский динар 5,5002 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3597 1 Мексиканское песо 0,0948 1 Молдавский лей 0,0936 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1574 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,3972 1 Сингапурский доллар 1,2470 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2340 1 Турецкая лира 0,0613 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0465 100 Японских йен 1,1420 1 Новозеландский доллар 1,0247 Золото (1 унция) 3161,6430 Серебро (1 унция) 37,1399 Платина (1 унция) 1508,8180 Палладий (1 унция) 2004,6740 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.10.2023)