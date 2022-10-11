Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2022)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,64%, до 1,6453 маната, курс рубля – на 3,25%, до 0,0268 маната.