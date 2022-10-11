О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2022) Валюта
Финансы
11 октября 2022 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,64%, до 1,6453 маната, курс рубля – на 3,25%, до 0,0268 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6453

1 Российский рубль

0,0268

1 Австралийский доллар

1,0631

1 Аргентинское песо

0,0114

1 Белорусский рубль

0,6705

1 Бразильский реал

0,3275

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0935

100 Вон Республики Корея

0,1183

1 Чешская крона

0,0671

100 Чилийских песо

0,1812

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2212

1 Грузинский лари

0,6096

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,8742

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1498

1 Швейцарский франк

1,6978

1 Израильский шекель

0,4766

1 Канадский доллар

1,2279

1 Кувейтский динар

5,4759

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,3639

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0864

1 Норвежская крона

0,1583

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3384

1 Сингапурский доллар

1,1800

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1803

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1577

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1663

1 Новозеландский доллар

0,9427

Золото (1 унция)

2828,1370

Серебро (1 унция)

32,9260

Платина (1 унция)

1524,8660

Палладий (1 унция)

3708,4055
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.10.2022)

Самое важное

Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi