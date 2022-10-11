Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,64%, до 1,6453 маната, курс рубля – на 3,25%, до 0,0268 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6453
|
1 Российский рубль
|
0,0268
|
1 Австралийский доллар
|
1,0631
|
1 Аргентинское песо
|
0,0114
|
1 Белорусский рубль
|
0,6705
|
1 Бразильский реал
|
0,3275
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0935
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1183
|
1 Чешская крона
|
0,0671
|
100 Чилийских песо
|
0,1812
|
1 Китайский юань
|
0,2363
|
1 Датская крона
|
0,2212
|
1 Грузинский лари
|
0,6096
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8742
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1498
|
1 Швейцарский франк
|
1,6978
|
1 Израильский шекель
|
0,4766
|
1 Канадский доллар
|
1,2279
|
1 Кувейтский динар
|
5,4759
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3639
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0864
|
1 Норвежская крона
|
0,1583
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3384
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1800
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1803
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1577
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1663
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9427
|
Золото (1 унция)
|
2828,1370
|
Серебро (1 унция)
|
32,9260
|
Платина (1 унция)
|
1524,8660
|
Палладий (1 унция)
|
3708,4055