Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9842 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,9%, до 2,1251 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9842
|
100 российских рублей
|
2,1251
|
1 австралийский доллар
|
1,1091
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0127
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1224
|
1 чешская крона
|
0,0812
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2658
|
1 грузинский лари
|
0,6310
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2893
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1780
|
1 швейцарский франк
|
2,1080
|
1 израильский шекель
|
0,4960
|
1 канадский доллар
|
1,2362
|
1 кувейтский динар
|
5,5645
|
100 казахстанских тенге
|
0,3144
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5019
|
1 молдавский лей
|
0,1011
|
1 норвежская крона
|
0,1655
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5991
|
1 польский злотый
|
0,4674
|
1 румынский лей
|
0,3917
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3242
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3217
|
1 Турецкая лира
|
0,0417
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1526
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0118
|
Золото
|
5739,2680
|
Серебро
|
64,6750
|
Платина
|
2249,0575
|
Палладий
|
1920,1330