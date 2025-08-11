О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
11 августа 2025 г. 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9842 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,9%, до 2,1251 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9842

100 российских рублей

2,1251

1 австралийский доллар

1,1091

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0127

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1224

1 чешская крона

0,0812

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2658

1 грузинский лари

0,6310

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2893

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1780

1 швейцарский франк

2,1080

1 израильский шекель

0,4960

1 канадский доллар

1,2362

1 кувейтский динар

5,5645

100 казахстанских тенге

0,3144

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5019

1 молдавский лей

0,1011

1 норвежская крона

0,1655

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5991

1 польский злотый

0,4674

1 румынский лей

0,3917

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3242

1 Риал Саудовской Аравии

0,4529

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3217

1 Турецкая лира

0,0417

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1526

1 Новозеландский доллар

1,0118

Золото

5739,2680

Серебро

64,6750

Платина

2249,0575

Палладий

1920,1330
