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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 июля 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8422 маната, курс рубля упал на 1,5% - до 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8422

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1489

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3139

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0939

100 Вон Республики Корея

0,1232

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1865

1 Китайский юань

0,2338

1 Датская крона

0,2470

1 Грузинский лари

0,6216

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1859

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1613

1 Швейцарский франк

1,8905

1 Израильский шекель

0,4658

1 Канадский доллар

1,2480

1 Кувейтский динар

5,5552

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3626

1 Мексиканское песо

0,0953

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1588

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4321

1 Сингапурский доллар

1,2612

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2445

1 Турецкая лира

0,0517

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0417

100 Японских йен

1,0514

1 Новозеландский доллар

1,0364

Золото (1 унция)

4050,3265

Серебро (1 унция)

52,7791

Платина (1 унция)

1689,9615

Палладиум (1 унция)

1695,2400
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.07.2024)

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