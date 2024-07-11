Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8422 маната, курс рубля упал на 1,5% - до 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8422 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1489 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3139 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0939 100 Вон Республики Корея 0,1232 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1865 1 Китайский юань 0,2338 1 Датская крона 0,2470 1 Грузинский лари 0,6216 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1859 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1613 1 Швейцарский франк 1,8905 1 Израильский шекель 0,4658 1 Канадский доллар 1,2480 1 Кувейтский динар 5,5552 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3626 1 Мексиканское песо 0,0953 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1588 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4321 1 Сингапурский доллар 1,2612 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2445 1 Турецкая лира 0,0517 1 Тайваньский доллар 0,0523 1 Таджикский сомони 0,1571 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0417 100 Японских йен 1,0514 1 Новозеландский доллар 1,0364 Золото (1 унция) 4050,3265 Серебро (1 унция) 52,7791 Платина (1 унция) 1689,9615 Палладиум (1 унция) 1695,2400 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram