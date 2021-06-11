Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 2,0722, курс рубля на 0,85% - 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0722
|
1 Российский рубль
|
0,0237
|
1 Австралийский доллар
|
1,3183
|
1 Аргентинское песо
|
0,0179
|
1 Белорусский рубль
|
0,6814
|
1 Бразильский реал
|
0,3362
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1252
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1531
|
1 Чешская крона
|
0,0817
|
100 Чилийских песо
|
0,2359
|
1 Китайский юань
|
0,2662
|
1 Датская крона
|
0,2787
|
1 Грузинский лари
|
0,5384
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4112
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2063
|
1 Швейцарский франк
|
1,9025
|
1 Израильский шекель
|
0,5241
|
1 Канадский доллар
|
1,4066
|
1 Кувейтский динар
|
5,6525
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4134
|
1 Мексиканское песо
|
0,0864
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2058
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4633
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2863
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4518
|
1 Турецкая лира
|
0,2017
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0627
|
100 Японских йен
|
1,5541
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2232
|
Золото (1 унция)
|
3229,8130
|
Серебро (1 унция)
|
47,7505
|
Платина (1 унция)
|
1965,4380
|
Палладий (1 унция)
|
4714,5760