Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 2,0722, курс рубля на 0,85% - 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0722 1 Российский рубль 0,0237 1 Австралийский доллар 1,3183 1 Аргентинское песо 0,0179 1 Белорусский рубль 0,6814 1 Бразильский реал 0,3362 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1252 100 Вон Республики Корея 0,1531 1 Чешская крона 0,0817 100 Чилийских песо 0,2359 1 Китайский юань 0,2662 1 Датская крона 0,2787 1 Грузинский лари 0,5384 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,4112 100 Индонезийских рупий 0,0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2063 1 Швейцарский франк 1,9025 1 Израильский шекель 0,5241 1 Канадский доллар 1,4066 1 Кувейтский динар 5,6525 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4134 1 Мексиканское песо 0,0864 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,2058 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4633 1 Сингапурский доллар 1,2863 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4518 1 Турецкая лира 0,2017 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0627 100 Японских йен 1,5541 1 Новозеландский доллар 1,2232 Золото (1 унция) 3229,8130 Серебро (1 унция) 47,7505 Платина (1 унция) 1965,4380 Палладий (1 унция) 4714,5760 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.06.2021)