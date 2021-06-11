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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 июня 2021 г. 09:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 2,0722, курс рубля на 0,85% - 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0722

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,3183

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6814

1 Бразильский реал

0,3362

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1252

100 Вон Республики Корея

0,1531

1 Чешская крона

0,0817

100 Чилийских песо

0,2359

1 Китайский юань

0,2662

1 Датская крона

0,2787

1 Грузинский лари

0,5384

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,4112

100 Индонезийских рупий

0,0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2063

1 Швейцарский франк

1,9025

1 Израильский шекель

0,5241

1 Канадский доллар

1,4066

1 Кувейтский динар

5,6525

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4134

1 Мексиканское песо

0,0864

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2058

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4633

1 Сингапурский доллар

1,2863

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4518

1 Турецкая лира

0,2017

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0627

100 Японских йен

1,5541

1 Новозеландский доллар

1,2232

Золото (1 унция)

3229,8130

Серебро (1 унция)

47,7505

Платина (1 унция)

1965,4380

Палладий (1 унция)

4714,5760
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.06.2021)

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