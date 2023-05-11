Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8658 маната, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8658
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,1520
|
1 Аргентинское песо
|
0,0074
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3438
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0901
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1285
|
1 Чешская крона
|
0,0795
|
100 Чилийских песо
|
0,2154
|
1 Китайский юань
|
0,2451
|
1 Датская крона
|
0,2506
|
1 Грузинский лари
|
0,6669
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1450
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1662
|
1 Швейцарский франк
|
1,9086
|
1 Израильский шекель
|
0,4669
|
1 Канадский доллар
|
1,2705
|
1 Кувейтский динар
|
5,5474
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3816
|
1 Мексиканское песо
|
0,0969
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,0549
|
1 Норвежская крона
|
0,1609
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4130
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2825
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2912
|
1 Турецкая лира
|
0,0870
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1562
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2662
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0832
|
Золото (1 унция)
|
3451,3145
|
Серебро (1 унция)
|
42,9964
|
Платина (1 унция)
|
1900,2940
|
Палладий (1 унция)
|
2730,6165