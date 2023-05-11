О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 мая 2023 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8658 маната, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8658

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,1520

1 Аргентинское песо

0,0074

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3438

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0901

100 Вон Республики Корея

0,1285

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2154

1 Китайский юань

0,2451

1 Датская крона

0,2506

1 Грузинский лари

0,6669

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1450

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1662

1 Швейцарский франк

1,9086

1 Израильский шекель

0,4669

1 Канадский доллар

1,2705

1 Кувейтский динар

5,5474

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3816

1 Мексиканское песо

0,0969

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1609

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4130

1 Сингапурский доллар

1,2825

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2912

1 Турецкая лира

0,0870

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2662

1 Новозеландский доллар

1,0832

Золото (1 унция)

3451,3145

Серебро (1 унция)

42,9964

Платина (1 унция)

1900,2940

Палладий (1 унция)

2730,6165
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.05.2023)

Самое важное

Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
10 мая 2023 г. 13:37
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi