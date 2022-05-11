О нас
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 мая 2022 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,7920, курс рубля не изменился - 0,0244 маната.

понизился на 6,5% - до 0,0244 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7920

1 Российский рубль

0,0244

1 Австралийский доллар

1,1835

1 Аргентинское песо

0,0145

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3311

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1057

100 Вон Республики Корея

0,1333

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1961

1 Китайский юань

0, 2531

1 Датская крона

0,2409

1 Грузинский лари

0,5620

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0220

1 Британский фунт стерлингов

2,0970

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1692

1 Швейцарский франк

1,7088

1 Израильский шекель

0,4924

1 Канадский доллар

1,3070

1 Кувейтский динар

5,5407

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3877

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0903

1 Египетский фунт

0,0920

1 Норвежская крона

0,1753

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3830

1 Сингапурский доллар

1,2242

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2762

1 Турецкая лира

0,1109

1 Тайваньский доллар

0,0573

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0562

100 Японских йен

1,3041

1 Новозеландский доллар

1,0724

Золото (1 унция)

3126,0195

Серебро (1 унция)

36,5585

Платина (1 унция)

1665,3710

Палладий (1 унция)

3517,3680
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.05.2022)

Самое важное

Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
10 мая 2022 г. 22:08
Президент и первая леди посетили Физулинский район
ФотоПрезидент и первая леди посетили Физулинский район
10 мая 2022 г. 21:51
Президент: Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, возрадовались
Президент: Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, возрадовались
10 мая 2022 г. 21:42
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу
10 мая 2022 г. 21:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi