Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,7920, курс рубля не изменился - 0,0244 маната.
понизился на 6,5% - до 0,0244 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7920
|
1 Российский рубль
|
0,0244
|
1 Австралийский доллар
|
1,1835
|
1 Аргентинское песо
|
0,0145
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3311
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1057
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1333
|
1 Чешская крона
|
0,0717
|
100 Чилийских песо
|
0,1961
|
1 Китайский юань
|
0, 2531
|
1 Датская крона
|
0,2409
|
1 Грузинский лари
|
0,5620
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0220
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0970
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1692
|
1 Швейцарский франк
|
1,7088
|
1 Израильский шекель
|
0,4924
|
1 Канадский доллар
|
1,3070
|
1 Кувейтский динар
|
5,5407
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3877
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0903
|
1 Египетский фунт
|
0,0920
|
1 Норвежская крона
|
0,1753
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3830
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2242
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2762
|
1 Турецкая лира
|
0,1109
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0573
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0562
|
100 Японских йен
|
1,3041
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0724
|
Золото (1 унция)
|
3126,0195
|
Серебро (1 унция)
|
36,5585
|
Платина (1 унция)
|
1665,3710
|
Палладий (1 унция)
|
3517,3680