Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/a21d6679-ac38-3406-b107-b7d135041632.jpg https://static.report.az/photo/a21d6679-ac38-3406-b107-b7d135041632.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,7920, курс рубля не изменился - 0,0244 маната. понизился на 6,5% - до 0,0244 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7920 1 Российский рубль 0,0244 1 Австралийский доллар 1,1835 1 Аргентинское песо 0,0145 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3311 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1057 100 Вон Республики Корея 0,1333 1 Чешская крона 0,0717 100 Чилийских песо 0,1961 1 Китайский юань 0, 2531 1 Датская крона 0,2409 1 Грузинский лари 0,5620 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0220 1 Британский фунт стерлингов 2,0970 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1692 1 Швейцарский франк 1,7088 1 Израильский шекель 0,4924 1 Канадский доллар 1,3070 1 Кувейтский динар 5,5407 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3877 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0903 1 Египетский фунт 0,0920 1 Норвежская крона 0,1753 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3830 1 Сингапурский доллар 1,2242 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2762 1 Турецкая лира 0,1109 1 Тайваньский доллар 0,0573 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0562 100 Японских йен 1,3041 1 Новозеландский доллар 1,0724 Золото (1 унция) 3126,0195 Серебро (1 унция) 36,5585 Платина (1 унция) 1665,3710 Палладий (1 унция) 3517,3680 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.05.2022)