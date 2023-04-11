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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 апреля 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,9%, составив 1,8504 маната, курс рубля упал на 0,48% - до 0,0208 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8504

1 Российский рубль

0,0208

1 Австралийский доллар

1,1338

1 Аргентинское песо

0,0080

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3355

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0920

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2075

1 Китайский юань

0,2470

1 Датская крона

0,2483

1 Грузинский лари

0,6729

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1090

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1620

1 Швейцарский франк

1,8729

1 Израильский шекель

0,4684

1 Канадский доллар

1,2597

1 Кувейтский динар

5,5382

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3849

1 Мексиканское песо

0,0936

1 Молдавский лей

0,0937

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1618

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,3945

1 Сингапурский доллар

1,2762

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2913

1 Турецкая лира

0,0882

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2751

1 Новозеландский доллар

1,0587

Золото (1 унция)

3400,2635

Серебро (1 унция)

42,4436

Платина (1 унция)

1701,7000

Палладий (1 унция)

2445,9175
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.04.2023)

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