Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,9%, составив 1,8504 маната, курс рубля упал на 0,48% - до 0,0208 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8504
|
1 Российский рубль
|
0,0208
|
1 Австралийский доллар
|
1,1338
|
1 Аргентинское песо
|
0,0080
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3355
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0920
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2075
|
1 Китайский юань
|
0,2470
|
1 Датская крона
|
0,2483
|
1 Грузинский лари
|
0,6729
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1090
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1620
|
1 Швейцарский франк
|
1,8729
|
1 Израильский шекель
|
0,4684
|
1 Канадский доллар
|
1,2597
|
1 Кувейтский динар
|
5,5382
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3849
|
1 Мексиканское песо
|
0,0936
|
1 Молдавский лей
|
0,0937
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1618
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3945
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2762
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2913
|
1 Турецкая лира
|
0,0882
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0557
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2751
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0587
|
Золото (1 унция)
|
3400,2635
|
Серебро (1 унция)
|
42,4436
|
Платина (1 унция)
|
1701,7000
|
Палладий (1 унция)
|
2445,9175