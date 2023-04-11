Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,9%, составив 1,8504 маната, курс рубля упал на 0,48% - до 0,0208 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8504 1 Российский рубль 0,0208 1 Австралийский доллар 1,1338 1 Аргентинское песо 0,0080 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3355 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0920 100 Вон Республики Корея 0,1288 1 Чешская крона 0,0793 100 Чилийских песо 0,2075 1 Китайский юань 0,2470 1 Датская крона 0,2483 1 Грузинский лари 0,6729 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1090 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1620 1 Швейцарский франк 1,8729 1 Израильский шекель 0,4684 1 Канадский доллар 1,2597 1 Кувейтский динар 5,5382 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3849 1 Мексиканское песо 0,0936 1 Молдавский лей 0,0937 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1618 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,3945 1 Сингапурский доллар 1,2762 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2913 1 Турецкая лира 0,0882 1 Тайваньский доллар 0,0557 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2751 1 Новозеландский доллар 1,0587 Золото (1 унция) 3400,2635 Серебро (1 унция) 42,4436 Платина (1 унция) 1701,7000 Палладий (1 унция) 2445,9175 Подпишитесь на наш Telegram канал