Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,8457, курс рубля понизился на 6,08% - до 0,0201 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8505 1 Российский рубль 0,0201 1 Австралийский доллар 1,2661 1 Аргентинское песо 0,0152 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3618 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1159 100 Вон Республики Корея 0,1378 1 Чешская крона 0,0758 100 Чилийских песо 0,2084 1 Китайский юань 0,2668 1 Датская крона 0,2488 1 Грузинский лари 0,5537 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2128 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1798 1 Швейцарский франк 1,8171 1 Израильский шекель 0,5261 1 Канадский доллар 1,3495 1 Кувейтский динар 5,5733 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0185 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4021 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0922 1 Египетский фунт 0,0927 1 Норвежская крона 0,1951 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3997 1 Сингапурский доллар 1,2452 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3311 1 Турецкая лира 0,1153 1 Тайваньский доллар 0,0586 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3607 1 Новозеландский доллар 1,1622 Золото (1 унция) 3301,3320 Серебро (1 унция) 42,0210 Платина (1 унция) 1674,2705 Палладий (1 унция) 4242,4860 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.04.2022)