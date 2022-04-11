Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,8457, курс рубля понизился на 6,08% - до 0,0201 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8505
|
1 Российский рубль
|
0,0201
|
1 Австралийский доллар
|
1,2661
|
1 Аргентинское песо
|
0,0152
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3618
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1159
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1378
|
1 Чешская крона
|
0,0758
|
100 Чилийских песо
|
0,2084
|
1 Китайский юань
|
0,2668
|
1 Датская крона
|
0,2488
|
1 Грузинский лари
|
0,5537
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2128
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1798
|
1 Швейцарский франк
|
1,8171
|
1 Израильский шекель
|
0,5261
|
1 Канадский доллар
|
1,3495
|
1 Кувейтский динар
|
5,5733
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0185
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4021
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0922
|
1 Египетский фунт
|
0,0927
|
1 Норвежская крона
|
0,1951
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3997
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2452
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3311
|
1 Турецкая лира
|
0,1153
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0586
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,3607
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1622
|
Золото (1 унция)
|
3301,3320
|
Серебро (1 унция)
|
42,0210
|
Платина (1 унция)
|
1674,2705
|
Палладий (1 унция)
|
4242,4860