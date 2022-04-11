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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 апреля 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,8457, курс рубля понизился на 6,08% - до 0,0201 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8505

1 Российский рубль

0,0201

1 Австралийский доллар

1,2661

1 Аргентинское песо

0,0152

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3618

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1159

100 Вон Республики Корея

0,1378

1 Чешская крона

0,0758

100 Чилийских песо

0,2084

1 Китайский юань

0,2668

1 Датская крона

0,2488

1 Грузинский лари

0,5537

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2128

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1798

1 Швейцарский франк

1,8171

1 Израильский шекель

0,5261

1 Канадский доллар

1,3495

1 Кувейтский динар

5,5733

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0185

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4021

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,0927

1 Норвежская крона

0,1951

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3997

1 Сингапурский доллар

1,2452

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3311

1 Турецкая лира

0,1153

1 Тайваньский доллар

0,0586

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,3607

1 Новозеландский доллар

1,1622

Золото (1 унция)

3301,3320

Серебро (1 унция)

42,0210

Платина (1 унция)

1674,2705

Палладий (1 унция)

4242,4860
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.04.2022)

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