Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38% - до 2,0278 маната, курс рубля – на 0,44% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0278
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3155
|
1 Аргентинское песо
|
0,0187
|
1 Белорусский рубль
|
0,6528
|
1 Бразильский реал
|
0,2997
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1128
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1496
|
1 Чешская крона
|
0,0774
|
100 Чилийских песо
|
0,2341
|
1 Китайский юань
|
0,2616
|
1 Датская крона
|
0,2727
|
1 Грузинский лари
|
0,5117
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3688
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2006
|
1 Швейцарский франк
|
1,8279
|
1 Израильский шекель
|
0,5124
|
1 Канадский доллар
|
1,3479
|
1 Кувейтский динар
|
5,6140
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4133
|
1 Мексиканское песо
|
0,0814
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,2018
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4431
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2655
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4257
|
1 Турецкая лира
|
0,2266
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0603
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0613
|
100 Японских йен
|
1,5667
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2246
|
Золото (1 унция)
|
2943,5330
|
Серебро (1 унция)
|
44,5573
|
Платина (1 унция)
|
2064,3440
|
Палладий (1 унция)
|
3930,7740