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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,38%
Финансы
11 марта 2021 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38% - до 2,0278 маната, курс рубля – на 0,44% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0278

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3155

1 Аргентинское песо

0,0187

1 Белорусский рубль

0,6528

1 Бразильский реал

0,2997

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,1128

100 Вон Республики Корея

0,1496

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2341

1 Китайский юань

0,2616

1 Датская крона

0,2727

1 Грузинский лари

0,5117

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3688

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2006

1 Швейцарский франк

1,8279

1 Израильский шекель

0,5124

1 Канадский доллар

1,3479

1 Кувейтский динар

5,6140

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4133

1 Мексиканское песо

0,0814

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,2018

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4431

1 Сингапурский доллар

1,2655

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4257

1 Турецкая лира

0,2266

1 Тайваньский доллар

0,0603

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5667

1 Новозеландский доллар

1,2246

Золото (1 унция)

2943,5330

Серебро (1 унция)

44,5573

Платина (1 унция)

2064,3440

Палладий (1 унция)

3930,7740
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.03.2021)

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