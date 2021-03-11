Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,38%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38% - до 2,0278 маната, курс рубля – на 0,44% - до 0,0231 маната.