Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

https://static.report.az/photo/c60f902a-5b5d-325d-a330-743460616486.jpg https://static.report.az/photo/c60f902a-5b5d-325d-a330-743460616486.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9349, курс рубля на 0,4% - до 0,0226 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9349 1 Российский рубль 0,0226 1 Австралийский доллар 1,2103 1 Аргентинское песо 0,0160 1 Белорусский рубль 0,6656 1 Бразильский реал 0,3238 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1115 100 Вон Республики Корея 0,1417 1 Чешская крона 0,0794 100 Чилийских песо 0,2110 1 Китайский юань 0, 2671 1 Датская крона 0,2601 1 Грузинский лари 0,5782 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2996 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1820 1 Швейцарский франк 1,8328 1 Израильский шекель 0, 5263 1 Канадский доллар 1,3335 1 Кувейтский динар 5,6206 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4058 1 Мексиканское песо 0,0824 1 Молдавский лей 0,0952 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1919 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4294 1 Сингапурский доллар 1,2633 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3867 1 Турецкая лира 0,1258 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0609 100 Японских йен 1,4638 1 Новозеландский доллар 1,1279 Золото (1 унция) 3100,9700 Серебро (1 унция) 39,1688 Платина (1 унция) 1740,7235 Палладий (1 унция) 3781,6500 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.02.2022)