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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
11 февраля 2022 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9349, курс рубля на 0,4% - до 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9349

1 Российский рубль

0,0226

1 Австралийский доллар

1,2103

1 Аргентинское песо

0,0160

1 Белорусский рубль

0,6656

1 Бразильский реал

0,3238

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1115

100 Вон Республики Корея

0,1417

1 Чешская крона

0,0794

100 Чилийских песо

0,2110

1 Китайский юань

0, 2671

1 Датская крона

0,2601

1 Грузинский лари

0,5782

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2996

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1820

1 Швейцарский франк

1,8328

1 Израильский шекель

0, 5263

1 Канадский доллар

1,3335

1 Кувейтский динар

5,6206

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4058

1 Мексиканское песо

0,0824

1 Молдавский лей

0,0952

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1919

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4294

1 Сингапурский доллар

1,2633

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3867

1 Турецкая лира

0,1258

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,4638

1 Новозеландский доллар

1,1279

Золото (1 унция)

3100,9700

Серебро (1 унция)

39,1688

Платина (1 унция)

1740,7235

Палладий (1 унция)

3781,6500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2022)

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