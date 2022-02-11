Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9349, курс рубля на 0,4% - до 0,0226 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9349
|
1 Российский рубль
|
0,0226
|
1 Австралийский доллар
|
1,2103
|
1 Аргентинское песо
|
0,0160
|
1 Белорусский рубль
|
0,6656
|
1 Бразильский реал
|
0,3238
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1115
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1417
|
1 Чешская крона
|
0,0794
|
100 Чилийских песо
|
0,2110
|
1 Китайский юань
|
0, 2671
|
1 Датская крона
|
0,2601
|
1 Грузинский лари
|
0,5782
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2996
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1820
|
1 Швейцарский франк
|
1,8328
|
1 Израильский шекель
|
0, 5263
|
1 Канадский доллар
|
1,3335
|
1 Кувейтский динар
|
5,6206
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4058
|
1 Мексиканское песо
|
0,0824
|
1 Молдавский лей
|
0,0952
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1919
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4294
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2633
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3867
|
1 Турецкая лира
|
0,1258
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,4638
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1279
|
Золото (1 унция)
|
3100,9700
|
Серебро (1 унция)
|
39,1688
|
Платина (1 унция)
|
1740,7235
|
Палладий (1 унция)
|
3781,6500