Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0610 маната, курс рубля не изменился - 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0610
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3150
|
1 Аргентинское песо
|
0,0192
|
1 Белорусский рубль
|
0,6600
|
1 Бразильский реал
|
0,3157
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1154
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1538
|
1 Чешская крона
|
0,0800
|
100 Чилийских песо
|
0,2341
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2771
|
1 Грузинский лари
|
0,5146
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3541
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2044
|
1 Швейцарский франк
|
1,9100
|
1 Израильский шекель
|
0,5213
|
1 Канадский доллар
|
1,3393
|
1 Кувейтский динар
|
5,6235
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4203
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0969
|
1 Египетский фунт
|
0,1088
|
1 Норвежская крона
|
0,2010
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4586
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2826
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4517
|
1 Турецкая лира
|
0,2409
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0610
|
100 Японских йен
|
1,6255
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2278
|
Золото (1 унция)
|
3123,5970
|
Серебро (1 унция)
|
45,6374
|
Платина (1 унция)
|
2118,6675
|
Палладий (1 унция)
|
3996,9890