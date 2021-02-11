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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,05%
Финансы
11 февраля 2021 г. 09:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 2,0610 маната, курс рубля не изменился - 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0610

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3150

1 Аргентинское песо

0,0192

1 Белорусский рубль

0,6600

1 Бразильский реал

0,3157

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1154

100 Вон Республики Корея

0,1538

1 Чешская крона

0,0800

100 Чилийских песо

0,2341

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2771

1 Грузинский лари

0,5146

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3541

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2044

1 Швейцарский франк

1,9100

1 Израильский шекель

0,5213

1 Канадский доллар

1,3393

1 Кувейтский динар

5,6235

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4203

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0969

1 Египетский фунт

0,1088

1 Норвежская крона

0,2010

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4586

1 Сингапурский доллар

1,2826

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4517

1 Турецкая лира

0,2409

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0610

100 Японских йен

1,6255

1 Новозеландский доллар

1,2278

Золото (1 унция)

3123,5970

Серебро (1 унция)

45,6374

Платина (1 унция)

2118,6675

Палладий (1 унция)

3996,9890
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2021)

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