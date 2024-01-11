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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 января 2024 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8660 маната, курс рубля повысился на 0,5 %, и составил 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8660

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1423

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3474

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0911

100 Вон Республики Корея

0,1292

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,1853

1 Китайский юань

0,2374

1 Датская крона

0,2502

1 Грузинский лари

0,6332

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1699

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1665

1 Швейцарский франк

2,0006

1 Израильский шекель

0,4543

1 Канадский доллар

1,2719

1 Кувейтский динар

5,5315

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3662

1 Мексиканское песо

0,1002

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1645

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4306

1 Сингапурский доллар

1,2783

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2713

1 Турецкая лира

0,0567

1 Тайваньский доллар

0,0547

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0446

100 Японских йен

1,1691

1 Новозеландский доллар

1,0622

Золото (1 унция)

3454,7570

Серебро (1 унция)

39,1251

Платина (1 унция)

1572,5680

Палладиум (1 унция)

1719,9750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.01.2024)

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