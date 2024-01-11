Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2024)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8660
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,1423
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3474
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0911
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1292
|
1 Чешская крона
|
0,0759
|
100 Чилийских песо
|
0,1853
|
1 Китайский юань
|
0,2374
|
1 Датская крона
|
0,2502
|
1 Грузинский лари
|
0,6332
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1699
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1665
|
1 Швейцарский франк
|
2,0006
|
1 Израильский шекель
|
0,4543
|
1 Канадский доллар
|
1,2719
|
1 Кувейтский динар
|
5,5315
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3662
|
1 Мексиканское песо
|
0,1002
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0551
|
1 Норвежская крона
|
0,1645
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4306
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2783
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2713
|
1 Турецкая лира
|
0,0567
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0547
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0446
|
100 Японских йен
|
1,1691
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0622
|
Золото (1 унция)
|
3454,7570
|
Серебро (1 унция)
|
39,1251
|
Платина (1 унция)
|
1572,5680
|
Палладиум (1 унция)
|
1719,9750