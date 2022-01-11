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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 января 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9281, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9281

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,2217

1 Аргентинское песо

0,0164

1 Белорусский рубль

0,6585

1 Бразильский реал

0,2998

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1084

100 Вон Республики Корея

0,1423

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2034

1 Китайский юань

0,2669

1 Датская крона

0,2592

1 Грузинский лари

0,5507

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3107

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1870

1 Швейцарский франк

1,8352

1 Израильский шекель

0,5422

1 Канадский доллар

1,3436

1 Кувейтский динар

5,6170

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4054

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1922

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4242

1 Сингапурский доллар

1,2555

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3799

1 Турецкая лира

0,1232

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0618

100 Японских йен

1,4751

1 Новозеландский доллар

1,1508

Золото (1 унция)

3071,8490

Серебро (1 унция)

38,3175

Платина (1 унция)

1619,4880

Палладий (1 унция)

3280,0055
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.01.2022)

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