Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9281, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9281
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,2217
|
1 Аргентинское песо
|
0,0164
|
1 Белорусский рубль
|
0,6585
|
1 Бразильский реал
|
0,2998
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1084
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1423
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2034
|
1 Китайский юань
|
0,2669
|
1 Датская крона
|
0,2592
|
1 Грузинский лари
|
0,5507
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3107
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1870
|
1 Швейцарский франк
|
1,8352
|
1 Израильский шекель
|
0,5422
|
1 Канадский доллар
|
1,3436
|
1 Кувейтский динар
|
5,6170
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4054
|
1 Мексиканское песо
|
0,0834
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1922
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4242
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2555
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3799
|
1 Турецкая лира
|
0,1232
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0618
|
100 Японских йен
|
1,4751
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1508
|
Золото (1 унция)
|
3071,8490
|
Серебро (1 унция)
|
38,3175
|
Платина (1 унция)
|
1619,4880
|
Палладий (1 унция)
|
3280,0055