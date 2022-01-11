Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9281, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9281 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,2217 1 Аргентинское песо 0,0164 1 Белорусский рубль 0,6585 1 Бразильский реал 0,2998 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1084 100 Вон Республики Корея 0,1423 1 Чешская крона 0,0791 100 Чилийских песо 0,2034 1 Китайский юань 0,2669 1 Датская крона 0,2592 1 Грузинский лари 0,5507 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3107 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1870 1 Швейцарский франк 1,8352 1 Израильский шекель 0,5422 1 Канадский доллар 1,3436 1 Кувейтский динар 5,6170 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4054 1 Мексиканское песо 0,0834 1 Молдавский лей 0,0947 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1922 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4242 1 Сингапурский доллар 1,2555 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3799 1 Турецкая лира 0,1232 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0618 100 Японских йен 1,4751 1 Новозеландский доллар 1,1508 Золото (1 унция) 3071,8490 Серебро (1 унция) 38,3175 Платина (1 унция) 1619,4880 Палладий (1 унция) 3280,0055 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.01.2022)