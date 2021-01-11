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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
11 января 2021 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74% - до 2,0687 маната, курс рубля – на 44% - до 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0687

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,3084

1 Аргентинское песо

0,0200

1 Белорусский рубль

0,6628

1 Бразильский реал

0,3136

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1103

100 Вон Республики Корея

0,1546

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2382

1 Китайский юань

0,2621

1 Датская крона

0,2782

1 Грузинский лари

0,5152

1 Гонконгский доллар

0,2192

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,2947

100 Индонезийских рупий

0,0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2053

1 Швейцарский франк

1,9126

1 Израильский шекель

0,5334

1 Канадский доллар

1,3322

1 Кувейтский динар

5,5989

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4204

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0987

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1996

100 Узбекских сум

0,0163

1 Польский злотый

0,4584

1 Сингапурский доллар

1,2761

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4568

1 Турецкая лира

0,2303

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0601

100 Японских йен

1,6316

1 Новозеландский доллар

1,2217

Золото (1 унция)

3111,2465

Серебро (1 унция)

41,8682

Платина (1 унция)

1765,6625

Палладий (1 унция)

4026,6200
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.01.2021)

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