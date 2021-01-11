Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74% - до 2,0687 маната, курс рубля – на 44% - до 0,0228 маната.