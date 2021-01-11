Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74% - до 2,0687 маната, курс рубля – на 44% - до 0,0228 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0687
|
1 Российский рубль
|
0,0228
|
1 Австралийский доллар
|
1,3084
|
1 Аргентинское песо
|
0,0200
|
1 Белорусский рубль
|
0,6628
|
1 Бразильский реал
|
0,3136
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1103
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1546
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2382
|
1 Китайский юань
|
0,2621
|
1 Датская крона
|
0,2782
|
1 Грузинский лари
|
0,5152
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2947
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2053
|
1 Швейцарский франк
|
1,9126
|
1 Израильский шекель
|
0,5334
|
1 Канадский доллар
|
1,3322
|
1 Кувейтский динар
|
5,5989
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4204
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0987
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1996
|
100 Узбекских сум
|
0,0163
|
1 Польский злотый
|
0,4584
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2761
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4568
|
1 Турецкая лира
|
0,2303
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0601
|
100 Японских йен
|
1,6316
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2217
|
Золото (1 унция)
|
3111,2465
|
Серебро (1 унция)
|
41,8682
|
Платина (1 унция)
|
1765,6625
|
Палладий (1 унция)
|
4026,6200