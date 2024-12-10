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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 декабря 2024 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,7948 маната, курс российской валюты повысился на 0,3% - до 1,7000 маната за 100 рублей.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7948

100 российских рублей

1,7000

1 австралийский доллар

1,0854

1 белорусский рубль

0,4961

1 болгарский лев

0,9180

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1191

1 чешская крона

0,0715

1 китайский юань

0,2345

1 датская крона

0,2407

1 грузинский лари

0,6105

1 гонконгский доллар

0,2187

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1672

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1557

1 швейцарский франк

1,9368

1 израильский шекель

0,4763

1 канадский доллар

1,1987

1 кувейтский динар

5,5313

100 казахстанских тенге

0,3346

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4356

1 молдавский лей

0,0929

1 норвежская крона

0,1526

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6116

1 польский злотый

0,4214

1 румынский лей

0,3610

1 сербский динар

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2689

1 Риал Саудовской Аравии

0,4526

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2388

1 Турецкая лира

0,0488

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1250

1 Новозеландский доллар

0,9907

Золото

4538,7025

Серебро

54,3308

Платина

1595,4585

Палладий

1659,6675
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2024)

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