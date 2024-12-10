Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,7948 маната, курс российской валюты повысился на 0,3% - до 1,7000 маната за 100 рублей.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7948
|
100 российских рублей
|
1,7000
|
1 австралийский доллар
|
1,0854
|
1 белорусский рубль
|
0,4961
|
1 болгарский лев
|
0,9180
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1191
|
1 чешская крона
|
0,0715
|
1 китайский юань
|
0,2345
|
1 датская крона
|
0,2407
|
1 грузинский лари
|
0,6105
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,1672
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1557
|
1 швейцарский франк
|
1,9368
|
1 израильский шекель
|
0,4763
|
1 канадский доллар
|
1,1987
|
1 кувейтский динар
|
5,5313
|
100 казахстанских тенге
|
0,3346
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4356
|
1 молдавский лей
|
0,0929
|
1 норвежская крона
|
0,1526
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6116
|
1 польский злотый
|
0,4214
|
1 румынский лей
|
0,3610
|
1 сербский динар
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2689
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4526
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2388
|
1 Турецкая лира
|
0,0488
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1250
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9907
|
Золото
|
4538,7025
|
Серебро
|
54,3308
|
Платина
|
1595,4585
|
Палладий
|
1659,6675