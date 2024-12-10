Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,7948 маната, курс российской валюты повысился на 0,3% - до 1,7000 маната за 100 рублей.