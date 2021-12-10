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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9205, курс рубля не изменился - 0,0231 маната.
Финансы
10 декабря 2021 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9205, курс рубля не изменился - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9205

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2159

1 Аргентинское песо

0,0167

1 Белорусский рубль

0,6708

1 Бразильский реал

0,3046

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1063

100 Вон Республики Корея

0,1443

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,2004

1 Китайский юань

0, 2671

1 Датская крона

0,2583

1 Грузинский лари

0,5473

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2480

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1877

1 Швейцарский франк

1,8397

1 Израильский шекель

0, 5485

1 Канадский доллар

1,3381

1 Кувейтский динар

5,6132

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4031

1 Мексиканское песо

0,0810

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1891

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4172

1 Сингапурский доллар

1,2447

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3763

1 Турецкая лира

0,1232

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1511

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0628

100 Японских йен

1,4970

1 Новозеландский доллар

1,1556

Золото (1 унция)

3023,9940

Серебро (1 унция)

37,4162

Платина (1 унция)

1607,8005

Палладий (1 унция)

3090,7360
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Версия на английском языке Currency exchange rates by central bank (10.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2021)

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