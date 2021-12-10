Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9205, курс рубля не изменился - 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9205
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2159
|
1 Аргентинское песо
|
0,0167
|
1 Белорусский рубль
|
0,6708
|
1 Бразильский реал
|
0,3046
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1063
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1443
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,2004
|
1 Китайский юань
|
0, 2671
|
1 Датская крона
|
0,2583
|
1 Грузинский лари
|
0,5473
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2480
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1877
|
1 Швейцарский франк
|
1,8397
|
1 Израильский шекель
|
0, 5485
|
1 Канадский доллар
|
1,3381
|
1 Кувейтский динар
|
5,6132
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4031
|
1 Мексиканское песо
|
0,0810
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1891
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4172
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2447
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3763
|
1 Турецкая лира
|
0,1232
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1511
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0628
|
100 Японских йен
|
1,4970
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1556
|
Золото (1 унция)
|
3023,9940
|
Серебро (1 унция)
|
37,4162
|
Платина (1 унция)
|
1607,8005
|
Палладий (1 унция)
|
3090,7360