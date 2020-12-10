Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,25%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25% - до 2, 0564 маната, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.