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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2020) По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,25%
Финансы
10 декабря 2020 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25% - до 2, 0564 маната, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0564

1 Российский рубль

0.0231

1 Австралийский доллар

1.2707

1 Аргентинское песо

0.0207

1 Белорусский рубль

0.6668

1 Бразильский реал

0.3289

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1139

100 Вон Республики Корея

0.1567

1 Чешская крона

0.0782

100 Чилийских песо

0.2290

1 Китайский юань

0.2599

1 Датская крона

0.2763

1 Грузинский лари

0.5183

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2728

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2007

1 Швейцарский франк

1.9126

1 Израильский шекель

0.5224

1 Канадский доллар

1.3284

1 Кувейтский динар

5.5771

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4186

1 Мексиканское песо

0.0857

1 Молдавский лей

0.0980

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1930

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4646

1 Сингапурский доллар

1.2717

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4430

1 Турецкая лира

0.2171

1 Тайваньский доллар

0.0602

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0605

100 Японских йен

1.6284

1 Новозеландский доллар

1.1967

Золото (1 унция)

3127.0820

Серебро (1 унция)

40.8414

Платина (1 унция)

1711.0500

Палладий (1 унция)

3888.6225
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2020)

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